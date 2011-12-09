EEE Pad Memo di Asus verrà spedito a Gennaio

Ora che Google ha rilasciato Android OS che supporta gli input dello stylus, ha molto più senso per i produttori sviluppare dispositivi che lavorano bene con la scrittura e gli scarabocchi. Sembra che Asus abbia avuto la spinta necessaria per spendire il suo Eee Pad Memo che verrà rilasciato a Gennaio. Originariamente vennero mostrati al CES 2011 a gennaio. Si tratta di un cambiamento rispetto ai tablet precedentemente offerti e venduti. Il Memo è un dispositivo unico, certamente non perché si naviga tramite uno stylus. Il tablet da 7 pollici include anche un dispositivo Bluetooth che assomiglia ad un lettore Mp3 chiamato MeMic. Si può accedere ai file sul Memo e riprodurre musica, visualizzare foto, controllare i messaggi in arrivo e anche effettuare e ricevere telefonate. Anche se non è specificamente indicato, è probabilmente anche un ottimo modo per trascrivere incontri se si preferisce lasciare al centro del tavolo da conferenza per la registrazione audio. Quando Asus EE Memo ha fatto il suo debutto sfoggiava un processore Qualcomm MSM8260 da 1.2 GHz, 1 GB di RAM e memoria interna di 8/16/32/64 GB, supporto GSm e HSPA. Una fotocamera posteriore da 5 megapixel e una anteriore da 1.2 MP. La sua risoluzione è da 1024 x 768 pixel ed ha anche un'uscita HDMI, l'espansione MicroDS. È sottile 11,5 mm e pesa 390 grammi.