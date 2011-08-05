Loading...

Ubuntu GamePack 11.04

05/08/2011

Questa si tratta senza dubbi di una notizia per molti appassionati di giochi per pc, è infatti possibile scaricare gratuitamente ben 5 dvd contenenti in totale 156 giochi per Linux Ubuntu.

Per installarle basta masterizzare su dvd le immagini che scaricate dai link a fondo articolo e inserirle nel lettore dvd. Questa è la lista dei giochi contenuti nei dvd:

DVD-1:
Urban Terror ottimizzato.
Vavoom.
Enemy Territory.
Smokin’ Guns.
OpenArena.
Pingus.
Frogatto.
Streets of Rage Remake.
Sonic Robo Blast 2.
Open Sonic.
Neverball.
THE SCND GENESIS.
xmoto.
scorched3d.
Legends.
wormux.
Lugaru HD.
irrlamb.
Go Ollie!.
BZFlag.
S.C.O.U.R.G.E.
AstroMenace.
OpenLieroX.
Bombic.
Capitan Sevilla.
teeworlds.
ardentryst.
Hedgewars.
D2X-XL.
TORIBASH!.
Yo Frankie!.
Paintown.
Secret Maryo Chronicles.
Hannah’s Horse.
Rocks’n'Diamonds.
SuperTux.
I Have No Tomatoes.
Armagetron.
Battle Tanks.
Extreme Tux Racer.
Atomic tanks.
Trackballs.
LBreakout2.
Blob Wars: Episode II.
Bricolo.
Nikwi.
Neverputt.
DVD-2:
Asylum.
goonies.
Robombs.
ic.
Caph.
Numpty Physics.
OGS Mahjong.
America’s Army – v.2.5.0.
Assault Cube.
World of Padman.
Warsow.
Red Eclipse.
Alien Arena.
Enemy Territory.
Blood Frontier.
True Combat Elite.
Tremulous.
DVD-3:
Steel Storm.
Revenge Of The Cats.
Nexuiz.
Sauerbraten.
MMORPG.
Savage XR.
Daimonin Online.
RuneScape.
IConquerU.
Auteria Online.
Tibia Online.
Regnum Online.
Online Wakfu.
Eternal Lands.
Project Diaspora.
RPG.
SoulFu.
Lips Of Suna.
Warlock’s Gauntlet.
Freedroid RPG.
The Ur-Quan Masters.
jag.
OpenAlchemist.
5Ball.
Vertris.
Deadly Cobra.
Zaz.
Biniax-2.
PipeWalker.
Fish Fillets.
DVD-4:
Super TuxKart.
StuntRally.
VDrift.
Speed Dreams.
Tile Racer.
The Open Racing Car Simulator.
NAEV.
Funguloids.
The Babylon Project.
Oolite.
OpenRA.
Freeciv.
Pax Britannica.
TripleA.
megaglest.
FreeCol.
Warzone2100.
UFO Alien Invasion.
Spring RTS.
0 A.D.
Widelands.
Bos Wars.
8Kingdoms.
MegaMek.
The Battle for Wesnoth.
Globulation 2.
netPanzer.
DVD-5:
corsix-th.
OpenTTD.
Zero Ballistics.
Snowglobe.
Flight Gear Flight Simulator.
Unknown Horizons.
CRRCsim.
Simutrans.
Lincity.
GL-117.
Danger from the deep.
openBVE.
The Powder Toy.
FreeOrion.
Glest.
Maxi Mini Golf.
Underworld Hockey Club.
Free Tennis.
DreamChess.
Foobillard.
BillardGL.
Soldier of Fortune.
FizzBall (Demo).
World of Goo – DEMO.
Sandbox Game Maker.
Syntensity.
Vegastrike.
Angry Drunken Dwarves.”
Frozen-Bubble.
JAMP.
Nimuh.
Too Hard For You.
sm-ssc – Fork di StepMania.
Performous.
StepMania.
Frets on Fire.
Warlock’s Gauntlet.
Qua invece i link del download diretto:

