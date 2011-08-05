Ubuntu GamePack 11.04
di Redazione
05/08/2011
Questa si tratta senza dubbi di una notizia per molti appassionati di giochi per pc, è infatti possibile scaricare gratuitamente ben 5 dvd contenenti in totale 156 giochi per Linux Ubuntu.
Per installarle basta masterizzare su dvd le immagini che scaricate dai link a fondo articolo e inserirle nel lettore dvd. Questa è la lista dei giochi contenuti nei dvd:
