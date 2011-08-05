Loading...

Ecco tutti gli sfondi da Mac OS Lion

Da qualche giorno è uscito sul mercato l'ultimo sistema operativo della Apple, il Mac OS Lion, il quale tra le sue nuove 250 funzionalità ha una raccolta di ben 19 sfondi per il desktop.

Ma se avete un pc che non è Mac e volete gli stessi sfondi potete scaricarli da qua, si tratta di un pacchetto .zip da 40,2Mb da estrarre una volta ottenuto.

