Google+ per Android arriva alla release 1.0.5
di Redazione
05/08/2011
L'app di Google+ per Android è giunta alla versione 1.0.5 con tantissime novità introdotte:
- Aumentata l’affidabilità delle notifiche
- Le notifiche “aggiungi ad una cerchia” sono raggruppate
- Si possono condividere i post nello stream con singole persone
- Tappando su un +1 si viene rediretti al profilo di quella persona
- Migliorato il supporto alle citazioni
- Lo stream non torna in cima quando viene ruotato lo schermo
- Aumentata l’accuratezza delle segnalazioni vicine
- Si può avviare un huddle singolo dal profilo di un utente, o uno di gruppo da una cerchia
- E’ possibile nascondere un huddle con un singolo utente
- I link negli huddle sono cliccabili
- Migliorato l’autocompletamento quando si aggiunge una persona ad un huddle
La possiamo scaricare direttamente dall'Android Market.
