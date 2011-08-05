Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Google+ per Android arriva alla release 1.0.5

Redazione Avatar

di Redazione

05/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L'app di Google+ per Android è giunta alla versione 1.0.5 con tantissime novità introdotte:

  • Aumentata l’affidabilità delle notifiche
  • Le notifiche “aggiungi ad una cerchia” sono raggruppate
  • Si possono condividere i post nello stream con singole persone
  • Tappando su un +1 si viene rediretti al profilo di quella persona
  • Migliorato il supporto alle citazioni
  • Lo stream non torna in cima quando viene ruotato lo schermo
  • Aumentata l’accuratezza delle segnalazioni vicine
  • Si può avviare un huddle singolo dal profilo di un utente, o uno di gruppo da una cerchia
  • E’ possibile nascondere un huddle con un singolo utente
  • I link negli huddle sono cliccabili
  • Migliorato l’autocompletamento quando si aggiunge una persona ad un huddle

La possiamo scaricare direttamente dall'Android Market.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Copiare album da Facebook a Google+

Articolo Successivo

Ecco tutti gli sfondi da Mac OS Lion

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022