Copiare album da Facebook a Google+
di Redazione
05/08/2011
Vediamo come possiamo fare per copiare degli album da Facebook direttamente in Google+, per farlo dobbiamo avere installato il browser Firefox, eventualmente si scarica da qua.
Installiamo poi l'estensione Photo Importer 1.1 e iniziamo. Andate nella pagina di Facebook con le foto da copiare e nella nuova barra apparsa scegliete il nome del nuovo album, clicchiamo su Make Album per confermare.
Ora su Submit All Albums per "spedirli" a Google+ e confermata alla richiesta di connessione di Picasa. Una volta terminato sono tutti visibili nella sezione Foto del nuovo social network.
