Cambiare sfondo a Google+

05/08/2011

Farlo è davvero semplicissimo, se non abbiamo già Google Chrome installato reperiamolo da qua, poi installiamo l'estensione Layouts for Google Plus.

Una volta introdotta si aprirà una finestra che ci consentirà di fare l'upload di un'immagine, una volta fatto andiamo sul nostro profilo di Google+ e clicchiamo su Change Background, poi Wallpaper e selezioniamo la nostra immagine caricata in precedenza.

