Espellere un cd che non vuole uscire dai Mac

05/08/2011

Qualche volta può succedere che un cd inserito nel Mac non ne voglia più sapere di uscire, in questo caso abbiamo diverse soluzioni:

1)Dal terminale digitare "drutil tray eject" (senza apici);

2)Espellerlo con le opzioni di iTunes a volte può funzionare;

3)Riavviare il Mac e tenere premuto il tasto del mouse fino alla schermata di login finchè non esce il disco.

