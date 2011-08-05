Espellere un cd che non vuole uscire dai Mac
Qualche volta può succedere che un cd inserito nel Mac non ne voglia più sapere di uscire, in questo caso abbiamo diverse soluzioni:
1)Dal terminale digitare "drutil tray eject" (senza apici);
2)Espellerlo con le opzioni di iTunes a volte può funzionare;
3)Riavviare il Mac e tenere premuto il tasto del mouse fino alla schermata di login finchè non esce il disco.
