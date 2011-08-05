Eliminare il conto alla rovescia di MegaUpload

Molti di voi scaricano da siti come Megaupload e Rapidshare, ma questi hanno una pecca un pò noiosa, cioè ci fanno aspettare 45 secondi prima di scaricare il file.

Vediamo come bypassare questa cosa manualmente:

Basterà aprire il link del file e quando inizia il caricamento scrivere nella barra degli indirizzi questo codice

javascript:alert(count=1);

Diamo Invio e il contatore verrà azzerato.

Oppure esistono molte estensioni per Google Chrome:

-Rapidshare Auto-Downloader

-Auto Free Rapidshare

-Rapidshare Download Helper

E altrettante per Firefox:

-Megaupload Automatizador Plus!

-SkipScreen