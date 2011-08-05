Eliminare il conto alla rovescia di MegaUpload
di Redazione
05/08/2011
Molti di voi scaricano da siti come Megaupload e Rapidshare, ma questi hanno una pecca un pò noiosa, cioè ci fanno aspettare 45 secondi prima di scaricare il file.
Vediamo come bypassare questa cosa manualmente:
Basterà aprire il link del file e quando inizia il caricamento scrivere nella barra degli indirizzi questo codice
javascript:alert(count=1);
Diamo Invio e il contatore verrà azzerato.
Oppure esistono molte estensioni per Google Chrome:
E altrettante per Firefox:
-Megaupload Automatizador Plus!
