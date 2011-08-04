Loading...

Il nuovo standard wifi 802.22

Redazione Avatar

di Redazione

04/08/2011

Tutt'ora i vari standard delle reti wireless, ovvero 802.11b/g/n, offrono una ricezione e velocità di navigazione abbastanza soddisfacente.

Ma se ci allontiamo anche solo di qualche metro ecco che inizia a diventare sempre più scarsa, per ovviare



a questo e altri problemi si sta progettando una rete wifi con standard 802.22 e con un raggio di ricezione di ben 100Km.

Ovviamente bisognerà ancora attendere qualche anno in quanto ora è solo in fase di test e progettazione.

