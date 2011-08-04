Loading...

Trucchi Castlevania: The Dracula X Chronicles

TITOLO

Seleziona i livelli di gioco in Rondo of Blood
Inserite come nome del vostro personaggio la seguente password: X-X!V"Q

Gioca con Alucard "fortunato" in Symphony of the Night
Dopo aver finito il gioco con Alucard inserite come nome del vostro personaggio in una nuova partita la seguente password: X-X!V"Q

Gioca con Alucard con l'armatura Axe Lord in Symphony of the Night
Dopo aver finito il gioco con Alucard inserite come nome del vostro personaggio in una nuova partita la seguente password: AXEARMOR

Gioca con Maria in Symphony of the Night
Dopo aver finito il gioco con Alucard inserite come nome del vostro personaggio in una nuova partita la seguente password: MARIA

Gioca con Richter in Symphony of the Night
Dopo aver finito il gioco con Alucard inserite come nome del vostro personaggio in una nuova partita la seguente password: RICHTER

