Trucchi Castlevania: The Dracula X Chronicles
di Redazione
04/08/2011
Seleziona i livelli di gioco in Rondo of Blood
Inserite come nome del vostro personaggio la seguente password: X-X!V"Q
Gioca con Alucard "fortunato" in Symphony of the Night
Dopo aver finito il gioco con Alucard inserite come nome del vostro personaggio in una nuova partita la seguente password: X-X!V"Q
Gioca con Alucard con l'armatura Axe Lord in Symphony of the Night
Dopo aver finito il gioco con Alucard inserite come nome del vostro personaggio in una nuova partita la seguente password: AXEARMOR
Gioca con Maria in Symphony of the Night
Dopo aver finito il gioco con Alucard inserite come nome del vostro personaggio in una nuova partita la seguente password: MARIA
Gioca con Richter in Symphony of the Night
Dopo aver finito il gioco con Alucard inserite come nome del vostro personaggio in una nuova partita la seguente password: RICHTER
