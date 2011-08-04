Trucchi Cars

Loading...

Sbloccare Hudson Hornett: Dovete vincere la Gran Prix Cup 1

Sbloccare lo Sceriffo: Dovete vincere la Gran Prix Cup 2

Sbloccare Flo: Dovete vincere la Gran Prix Cup 3

Sbloccare Boost: Dovete sconfiggerlo nello Story Mode

Sbloccare Chick: Dovete sconfiggerlo nello Story Mode

Sbloccare DJ: Dovete sconfiggerlo nello Story Mode

Sbloccare il Tracciato Speedway Reversed: Nel menù principale tenete premuto L e premete X, Quadrato, Triangolo, X, Triangolo, Quadrato

Sbloccare i Colori Alternativi di Chick: Battere il miglior tempo nel tracciato Speedway (i colori sono 3 e si sbloccano in base se arrivate 1°, 2° o 3°)

Sbloccare i Colori Alternativi di DJ: Battere il miglior tempo nel tracciato Radiator Cup Run (i colori sono 3 e si sbloccano in base se arrivate 1°, 2° o 3°)

Sbloccare i Colori Alternativi di Hudson Hornett: Battere il miglior tempo nel tracciato Mesa Ravine (i colori sono 3 e si sbloccano in base se arrivate 1°, 2° o 3°)

Sbloccare i Colori Alternativi di Saetta McQueen: Battere il miglior tempo nel tracciato Figure 8 (i colori sono 3 e si sbloccano in base se arrivate 1°, 2° o 3°)

Sbloccare i Colori Alternativi di Luigi: Battere il miglior tempo nel tracciato Diesel Forest (i colori sono 3 e si sbloccano in base se arrivate 1°, 2° o 3°)

Sbloccare i Colori Alternativi di Sally: Battere il miglior tempo nel tracciato Radiator Spring (i colori sono 3 e si sbloccano in base se arrivate 1°, 2° o 3°)

Sbloccare i Colori Alternativi di Sarge: Battere il miglior tempo nel tracciato Frank's Field (i colori sono 3 e si sbloccano in base se arrivate 1°, 2° o 3°)

Sbloccare i Colori Alternativi dello Sceriffo: Battere il miglior tempo nel tracciato Ironhorse Junction (i colori sono 3 e si sbloccano in base se arrivate 1°, 2° o 3°)

Sbloccare i Colori Alternativi di Carl Attrezzi: Battere il miglior tempo nel tracciato Turbine Canyon (i colori sono 3 e si sbloccano in base se arrivate 1°, 2° o 3°)

