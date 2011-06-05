Ubuntu Developer Portal
di Redazione
05/06/2011
Ubuntu Developer Portal è quello che Canonical offrirà agli sviluppatori Ubuntu per creare e/o editare applicazioni di terze parti. Funzionerà in associazione a Launchpad per la
distribuzione del codice, in caso di software libero. In pratica si tratta di una sfida ai più grandi store online di telefonia, come Android Market o App Store.
Redazione