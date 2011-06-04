Loading...

Altro attacco a Sony Pictures

Redazione Avatar

di Redazione

04/06/2011

Nelle ultime ore i server del ramo della società di Sony, la Sony Pictures, sono stati presi sotto attacco da un gruppo di hacker ha trafugato oltre 1 milione di dati tra nick, email e password.

Il gruppo si chiama Lulz Security e sul loro profilo di Twitter appare una scritta dove dichiarano di aver attaccato i server della società, cambiando le password degli amministratori e mandando tutto in tilt. Il tutto con semplici attacchi elementari.
Il gruppo fa notare che all' interno dei server le password degli utenti non erano neanche criptate e quindi una volta entrati è stato un gioco da ragazzi copiarle. Alla fine ancora una volta Sony si è dimostrata incapace di proteggere i dati personali di milioni di milioni di utenti.



Ubuntu Developer Portal

Scheda tecnica Nokia N900

