Scheda tecnica Nokia N900

Nokia N900 Mobile Computing

Questo Nokia N900 è una delle punta di diamante della casa filandese con l'uitimissima piattaforma Linux Maemo5. E che dire di questo terminale molto completo , presenta una tastiera QWERTY a scorrimento laterale e 32 GB di memoria interna , una delle caratteristiche principali di questo N900 e il Multitasking ovvero la capacita di aprire piu applicazioni simultaniamente. Questo sistema operativo Linux Maemo5 offre flessibilità, personalizzabilità , velocita e inoltre numerose potenzialita e infinite applicazioni!

Design: Apertura a scorrimento lateraleVolume: ~113 ccInformazioni aggiuntivesulle dimensioni e la forma:* Touchscreen* Tastiera QWERTY a scorrimento laterale* Supporto* Dimensioni: display touchscreen da 3,5"* Risoluzione: 800 x 480 pixel (WVGA)* Homescreen con 4 visualizzazioni personalizzabili* Modalità orizzontale e verticale (per chiamate vocali)* Accelerazione grafica 3D con supporto per OpenGL ES 2.0* Controllo della luminosità* Rilevatore di illuminazione ambientale* Touchscreen con:o tastiera estesa sensibile al tatto con scrittura facilitatao tastiera virtuale su displayo opzione di inserimento con pennino* Tasti dedicati per lo zoom* Tasto dedicato per la fotocamera* Tasti dedicati per il volume* Tasto di blocco* Segnale di avviso luminoso* Tasto per la fotocamera* Fino a 32 GB di memoria interna* Estensione tramite memory card microSD fino a 16 GB (disponibilità attuale), con sostituzione della memory card anche a telefono cellulare acceso* Memoria totale disponibile per le applicazioni fino a 1 GB (256 MB di RAM, 768 MB di memoria virtuale)* Quad-band EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1700/2100* Commutazione automatica tra bande GSM* Modalità offline* GPRS classe A, multislot classe 32, velocità massima fino a 107/64,2 kbps (DL/UL)* EDGE classe A, multislot classe 32, velocità massima fino a 296/177,6 kbps (DL/UL)* WCDMA 900/1700/2100. Velocità massima PS fino a 384/384 kbps (DL/UL)* HSPA, velocità massima fino a 10 Mbps (DL), 2 Mbps (UL)* Wi-Fi IEEE 802,11b/g* Sicurezza Wi-Fi: WEP, WPA, WPA2* Procedura guidata di configurazione Wi-Fi* Progettato per connettività TCP/IP continua* Possibilità di operare come modem dati via collegamento USBRichiede servizio dati. Il servizio dati potrebbe non essere disponibile in tutte le reti. La velocità di trasmissione dei dati può raggiungere i 10,2 Mbps, ma può variare in base alle capacità di rete e ad altre condizioni. Riuscire a stabilire e mantenere un collegamento dati dipende dalla disponibilità della rete, dal supporto del fornitore di servizi e dalla potenza del segnale.* Bluetooth versione 2.1* Profili Bluetooth: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, FTP, OPP* Supporto per UPnP* Connettore micro-USB con supporto per la ricarica e USB 2.0 ad alta velocità* TV-out (PAL e NTSC) con cavo di connessione video Nokia (CA-75U)* Supporto per sincronizzazione di rubrica, agenda e note di MS Outlook* Colorazioni disponibili:o Black* Profili personalizzabili* Homescreen panoramico con 4 visualizzazioni* Widget* Suonerie: .wav, .mp3, .AAC, .eAAC, .wma* Temi preinstallati* Sfondi panoramici* Collegamenti a siti web, rubrica e applicazioni* Sistema operativo Maemo 5 e interfaccia utente orientata al touch, grafica 3D accelerata e menu innovativo multifinestra e multitasking* Browser Maemo* Telefono cellulare* Conversazioni (SMS, internet Messenger)* Rubrica* Fotocamera* Foto* Lettore multimediale* Email* Agenda* Ovi Maps* Orologio* Note* Calcolatrice* PDF reader* Gestione file* Lettore di RSS* Sketch* Giochi* Widget* Gestione applicazioni per i download* Applicazione per il trasferimento di informazioni di tipo PIM da altri telefoni cellulari Nokia compatibili* Aggiornamenti per il software OS e per le applicazioni più recenti con il sistema di aggiornamento automatico via internet. Notifica di Maemo Update ogni volta che è disponibile un nuovo software gratuito* Protocolli supportati: Mail for Exchange, IMAP, POP3, SMTP* Supporto per gli allegati alle email* Supporto per rich HTML* SMS e messaggi istantanei organizzati come conversazioni* Supporto per il servizio Nokia Messaging* Instant Messaging e funzionalità di Presence per i contatti* Più numeri di telefono, indirizzi email e dettagli di Instant Messaging per ciascun contatto, contatti con immagini* Supporto per l'assegnazione di immagini ai contattiSolo i telefoni cellulari che offrono funzionalità compatibili con le email o la messaggistica multimediale possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto del contenuto può variare. Alcune immagini e suonerie non possono essere inviate* Vivavoce stereo integrato* Avviso di chiamata, messa in attesa della chiamata, trasferimento di chiamata* Timer delle chiamate* Registrazione delle chiamate effettuate, ricevute e perse* Chiamata rapida tramite widget del contatto* Avviso con vibrazione (interna)* Tasti laterali per il volume* Disattivazione/attivazione del volume* Rubrica con immagini* Chiamate in conferenza con fino a 3 partecipanti* Videochiamata: la disponibilità verrà comunicata in seguito* Chiamata via internet* Browser Maemo con tecnologia Mozilla* Contenuti internet formattati:o Adobe® Flash® Player 9.4o Supporto per AJAX (Javascript 1.8, XML)o HTML, xHTML, CSS* Dotato di sensori di movimento e accelerometro* Ricevitore A-GPS integrato** Applicazione Ovi Maps* Possibilità di cambiare tra diverse visualizzazioni: mappe 3D, satellitari e ibride* Ricerca indirizzi e località sulle mappe* Trova la tua destinazione con la visualizzazione degli itinerari gratuita* Le funzionalità A-GPS (Assisted GPS), ricerche online, download di mappe over-the-air, condivisione di posizione su social network ed alcuni servizi di utilità (Lonely Planet, Michelin, Eventi, Qype, etc) possono generare traffico dati. Rivolgiti al tuo operatore telefonico per conoscere le tariffe relative. Informazione valida per l’intera durata del telefono.* Fotocamera da 5 megapixel con ottica Carl Zeiss, autofocus e doppio flash LED (rapporto di visualizzazione 4:3 e 16:9)* Sensore CMOS, ottica Carl Zeiss, obiettivo Tessar 2.8/5.2* Formato delle immagini: JPEG/EXIF* Doppio flash LED* Autofocus con tasto di acquisizione bifasico* Lunghezza focale: 5.2* Range di messa a fuoco: da 10 cm all'infinito* Mirino a tutto schermo* Barra degli strumenti dinamica* Tasto dedicato per la fotocamera* Copriobiettivo a scorrimento per la protezione e l'attivazione della fotocamera* Editor fotografico integrato* TV-out (NTSC/PAL) con cavo di connessione video Nokia (CA-75U)* UPnP via Wi-Fi supportato* Aggiunta di tag, geo-tag, modifica e condivisione di foto e video* Possibilità di contestualizzare le foto con il Tag cloud. Supporto per formati tag: XMP, IPTC* Fotocamerao Registrazione video in widescreen fino a 800 x 480 pixel (WVGA, .mp4: MPEG4, AAC)* Seconda fotocamera: web VGA* Formato dei file per la riproduzione video: .mp4, .avi, .wmv, .3gp; codec: H.264, MPEG-4, Xvid, WMV, H.263* Streaming video: H.264, MPEG-4, Xvid, WMV, H.263 in contenitori .avi, .mp4, .wmv, .asf e .3gp* Riproduzione video in formato orizzontale* TV-out (PAL e NTSC) con cavo di connessione video Nokia (CA-75U)* UPnP via Wi-Fi supportato* Lettore multimediale* Formati dei file per la riproduzione musicale: .mp3, .wma, .aac, .m4a, .wav* Streaming audio, streaming musicale UPnP* Formati delle suonerie: Wav, MP3, AAC, eAAC* Tasti dedicati per il volume* Connettore audio stereo da 3,5 mm* Vivavoce stereo integrato* Metadati musicali: tag ID3, visualizzazione delle foto degli album* Velocità di trasmissione fino a 320 kbps* Trasmettitore FM* Giochi inclusi:o Bounceo Blockso Chesso Mahjongo Marbleso Scopri altri giochi su Ovi Store* Nokia N900* Batteria Nokia (BL-5J)* Caricabatterie ad alta efficienza Nokia (AC-10)* Auricolare stereo Nokia (WH-205)* Cavo di connessione video (CA-75U)* Adattatore per caricabatterie Nokia (CA-146C)* Panno per pulitura