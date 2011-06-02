Scheda tecnica Nokia N900
02/06/2011
Scheda tecnica:
Hardware
Dimensioni
Design: Apertura a scorrimento laterale
Volume: ~113 cc
Informazioni aggiuntive
sulle dimensioni e la forma:
* Touchscreen
* Tastiera QWERTY a scorrimento laterale
* Supporto
Display e interfaccia utente
* Dimensioni: display touchscreen da 3,5"
* Risoluzione: 800 x 480 pixel (WVGA)
* Homescreen con 4 visualizzazioni personalizzabili
* Modalità orizzontale e verticale (per chiamate vocali)
* Accelerazione grafica 3D con supporto per OpenGL ES 2.0
* Controllo della luminosità
* Rilevatore di illuminazione ambientale
Tasti e modalità di inserimento
* Touchscreen con:
o tastiera estesa sensibile al tatto con scrittura facilitata
o tastiera virtuale su display
o opzione di inserimento con pennino
* Tasti dedicati per lo zoom
* Tasto dedicato per la fotocamera
* Tasti dedicati per il volume
* Tasto di blocco
* Segnale di avviso luminoso
* Tasto per la fotocamera
Memoria
* Fino a 32 GB di memoria interna
* Estensione tramite memory card microSD fino a 16 GB (disponibilità attuale), con sostituzione della memory card anche a telefono cellulare acceso
* Memoria totale disponibile per le applicazioni fino a 1 GB (256 MB di RAM, 768 MB di memoria virtuale)
Operatività
* Quad-band EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1700/2100
* Commutazione automatica tra bande GSM
* Modalità offline
Rete dati
* GPRS classe A, multislot classe 32, velocità massima fino a 107/64,2 kbps (DL/UL)
* EDGE classe A, multislot classe 32, velocità massima fino a 296/177,6 kbps (DL/UL)
* WCDMA 900/1700/2100. Velocità massima PS fino a 384/384 kbps (DL/UL)
* HSPA, velocità massima fino a 10 Mbps (DL), 2 Mbps (UL)
* Wi-Fi IEEE 802,11b/g
* Sicurezza Wi-Fi: WEP, WPA, WPA2
* Procedura guidata di configurazione Wi-Fi
* Progettato per connettività TCP/IP continua
* Possibilità di operare come modem dati via collegamento USB
Richiede servizio dati. Il servizio dati potrebbe non essere disponibile in tutte le reti. La velocità di trasmissione dei dati può raggiungere i 10,2 Mbps, ma può variare in base alle capacità di rete e ad altre condizioni. Riuscire a stabilire e mantenere un collegamento dati dipende dalla disponibilità della rete, dal supporto del fornitore di servizi e dalla potenza del segnale.
Connettività
* Bluetooth versione 2.1
* Profili Bluetooth: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, FTP, OPP
* Supporto per UPnP
* Connettore micro-USB con supporto per la ricarica e USB 2.0 ad alta velocità
* TV-out (PAL e NTSC) con cavo di connessione video Nokia (CA-75U)
* Supporto per sincronizzazione di rubrica, agenda e note di MS Outlook
Design
Colorazioni e cover
* Colorazioni disponibili:
o Black
Personalizzazione
* Profili personalizzabili
* Homescreen panoramico con 4 visualizzazioni
* Widget
* Suonerie: .wav, .mp3, .AAC, .eAAC, .wma
* Temi preinstallati
* Sfondi panoramici
* Collegamenti a siti web, rubrica e applicazioni
Software e applicazioni
Sistema operativo
* Sistema operativo Maemo 5 e interfaccia utente orientata al touch, grafica 3D accelerata e menu innovativo multifinestra e multitasking
Applicazioni
* Browser Maemo
* Telefono cellulare
* Conversazioni (SMS, internet Messenger)
* Rubrica
* Fotocamera
* Foto
* Lettore multimediale
* Agenda
* Ovi Maps
* Orologio
* Note
* Calcolatrice
* PDF reader
* Gestione file
* Lettore di RSS
* Sketch
* Giochi
* Widget
* Gestione applicazioni per i download
Altro
* Applicazione per il trasferimento di informazioni di tipo PIM da altri telefoni cellulari Nokia compatibili
* Aggiornamenti per il software OS e per le applicazioni più recenti con il sistema di aggiornamento automatico via internet. Notifica di Maemo Update ogni volta che è disponibile un nuovo software gratuito
Comunicazioni
Email e messaggistica
* Protocolli supportati: Mail for Exchange, IMAP, POP3, SMTP
* Supporto per gli allegati alle email
* Supporto per rich HTML
* SMS e messaggi istantanei organizzati come conversazioni
* Supporto per il servizio Nokia Messaging
* Instant Messaging e funzionalità di Presence per i contatti
* Più numeri di telefono, indirizzi email e dettagli di Instant Messaging per ciascun contatto, contatti con immagini
* Supporto per l'assegnazione di immagini ai contatti
Solo i telefoni cellulari che offrono funzionalità compatibili con le email o la messaggistica multimediale possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto del contenuto può variare. Alcune immagini e suonerie non possono essere inviate
Gestione delle chiamate
* Vivavoce stereo integrato
* Avviso di chiamata, messa in attesa della chiamata, trasferimento di chiamata
* Timer delle chiamate
* Registrazione delle chiamate effettuate, ricevute e perse
* Chiamata rapida tramite widget del contatto
* Avviso con vibrazione (interna)
* Tasti laterali per il volume
* Disattivazione/attivazione del volume
* Rubrica con immagini
* Chiamate in conferenza con fino a 3 partecipanti
* Videochiamata: la disponibilità verrà comunicata in seguito
* Chiamata via internet
Condivisione e internet
Navigazione web
* Browser Maemo con tecnologia Mozilla
* Contenuti internet formattati:
o Adobe® Flash® Player 9.4
o Supporto per AJAX (Javascript 1.8, XML)
o HTML, xHTML, CSS
* Dotato di sensori di movimento e accelerometro
Ovi Maps
GPS e itinerari
* Ricevitore A-GPS integrato*
* Applicazione Ovi Maps
* Possibilità di cambiare tra diverse visualizzazioni: mappe 3D, satellitari e ibride
* Ricerca indirizzi e località sulle mappe
* Trova la tua destinazione con la visualizzazione degli itinerari gratuita
* Le funzionalità A-GPS (Assisted GPS), ricerche online, download di mappe over-the-air, condivisione di posizione su social network ed alcuni servizi di utilità (Lonely Planet, Michelin, Eventi, Qype, etc) possono generare traffico dati. Rivolgiti al tuo operatore telefonico per conoscere le tariffe relative. Informazione valida per l’intera durata del telefono.
Fotografia
Fotocamera
* Fotocamera da 5 megapixel con ottica Carl Zeiss, autofocus e doppio flash LED (rapporto di visualizzazione 4:3 e 16:9)
* Sensore CMOS, ottica Carl Zeiss, obiettivo Tessar 2.8/5.2
* Formato delle immagini: JPEG/EXIF
* Doppio flash LED
* Autofocus con tasto di acquisizione bifasico
* Lunghezza focale: 5.2
* Range di messa a fuoco: da 10 cm all'infinito
* Mirino a tutto schermo
* Barra degli strumenti dinamica
* Tasto dedicato per la fotocamera
* Copriobiettivo a scorrimento per la protezione e l'attivazione della fotocamera
Altro
* Editor fotografico integrato
* TV-out (NTSC/PAL) con cavo di connessione video Nokia (CA-75U)
* UPnP via Wi-Fi supportato
* Aggiunta di tag, geo-tag, modifica e condivisione di foto e video
* Possibilità di contestualizzare le foto con il Tag cloud. Supporto per formati tag: XMP, IPTC
Video
Videocamere
* Fotocamera
o Registrazione video in widescreen fino a 800 x 480 pixel (WVGA, .mp4: MPEG4, AAC)
* Seconda fotocamera: web VGA
Condivisione e riproduzione video
* Formato dei file per la riproduzione video: .mp4, .avi, .wmv, .3gp; codec: H.264, MPEG-4, Xvid, WMV, H.263
* Streaming video: H.264, MPEG-4, Xvid, WMV, H.263 in contenitori .avi, .mp4, .wmv, .asf e .3gp
* Riproduzione video in formato orizzontale
* TV-out (PAL e NTSC) con cavo di connessione video Nokia (CA-75U)
* UPnP via Wi-Fi supportato
Musica e audio
Riproduzione e streaming musicale
* Lettore multimediale
* Formati dei file per la riproduzione musicale: .mp3, .wma, .aac, .m4a, .wav
* Streaming audio, streaming musicale UPnP
* Formati delle suonerie: Wav, MP3, AAC, eAAC
* Tasti dedicati per il volume
* Connettore audio stereo da 3,5 mm
* Vivavoce stereo integrato
* Metadati musicali: tag ID3, visualizzazione delle foto degli album
* Velocità di trasmissione fino a 320 kbps
* Trasmettitore FM
Giochi
Giochi
* Giochi inclusi:
o Bounce
o Blocks
o Chess
o Mahjong
o Marbles
o Scopri altri giochi su Ovi Store
Contenuto della confezione
Contenuto della confezione di vendita
* Nokia N900
* Batteria Nokia (BL-5J)
* Caricabatterie ad alta efficienza Nokia (AC-10)
* Auricolare stereo Nokia (WH-205)
* Cavo di connessione video (CA-75U)
* Adattatore per caricabatterie Nokia (CA-146C)
* Panno per pulitura
