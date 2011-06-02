Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Nero Burning Rom 10 Portable

Redazione Avatar

di Redazione

02/06/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Caratteristiche principali

* Masterizzazione e copia di dischi per una qualità di riproduzione senza paragoni
* Semplice selezione tramite trascinamento dei file da masterizzare su CD, DVD e Blu-ray Disc
* Suddivisione di file di grandi dimensioni per la masterizzazione su più dischi
* Leggibilità dei dati anche in caso di graffi, usura o invecchiamento del supporto
* Protezione aggiuntiva dei dati grazie a password e codifica
Non necessita di installazione basta scompattare l'archivio ed eseguirlo


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Scheda tecnica Nokia N900

Articolo Successivo

Lista emoticon chat di Facebook

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022