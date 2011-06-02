Nero Burning Rom 10 Portable
di Redazione
02/06/2011
Caratteristiche principali
* Masterizzazione e copia di dischi per una qualità di riproduzione senza paragoni
* Semplice selezione tramite trascinamento dei file da masterizzare su CD, DVD e Blu-ray Disc
* Suddivisione di file di grandi dimensioni per la masterizzazione su più dischi
* Leggibilità dei dati anche in caso di graffi, usura o invecchiamento del supporto
* Protezione aggiuntiva dei dati grazie a password e codifica
Non necessita di installazione basta scompattare l'archivio ed eseguirlo
