Cambiare font con FontRouter Symbian s60 3rd

Redazione

di Redazione

05/06/2011

Per cambiare il font ai Nokia con Symbian s60 3rd (N95, N95 8GB ecc) ci viene incontro un programma (da certificare se non avete l' hack sul cellulare, se ce l' avete andate pure avanti). Per farlo dovete anche avere il file manager X-Plore. Vediamo come:

1)Scaricate il programma e installatelo nella memory card;
2)Aprite X-Plore e andate in E:/data/Fonts e apriamo il file FontRouter.ini, apportiamo queste modifiche :

Force to enable anti-aliased bitmap type for TrueType Font.
ForceAntiAliased=4
Fix Font metrics (especially necessary for East-Asian language fonts)
FixFontMetrics=1
Fix character metrics automatically (for characters not fit the Font metrics)
FixCharMetrics=1

3)Salviamo e usciamo, andiamo in C:/data e creiamo la cartella "Fonts";
4)Prendiamo un font a scelta cercando su Google e copiamolo nella cartella appena creata;
5)Riavviamo e avremmo il nuovo font installato.

Per cambiarlo basta sostituirlo copiando un altro. Se invece rivolete il font originale riaprite il file FontRouter.ini e alla riga:

Extra Font files to be loaded.
ExtraFontFile=DataFonts*.*

cambiate con un nome a caso, esempio:

Extra Font files to be loaded.
ExtraFontFile=DataGigabitpcModding

e riavvite.
Per ingrandire la visualizzazione invece apriamo sempre il file FontRouter.ini e cambiamo il valore a "zoomratio".
