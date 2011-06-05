Loading...

Aumentare luminosità Nokia N82

05/06/2011

Chi è in possesso di un Nokia N82 avrà notato la scarsa luminosità e l' impossibilità ad aumentarla normalmente dalla impostazioni. Con questa modifica è possibile portarla al massimo, se un giorno però la rivogliamo come ora l' unico modo è togliere la modifica.
Per fare questa cosa di seguito occorre avere l' hack.

Istruzioni:
1)Attivate Caps Off e scaricate questo archivio;
2)Estraete il file e tramite X-Plore copiatelo in C:Private10202be9;
3)Spostatevi in C:Private10202be9persist ed eliminate l' eventuale file"10200C8C.cre".

Riavviate il file e avrete la luminosità massima.

N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
