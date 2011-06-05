Icone 5th edition in Symbian s60 3rd FP1
di Redazione
05/06/2011
Potete farlo solo su Symbian s60 3rd con FP1!
Ecco come farlo:
1)Aprite X-Plore e fate un backup del file appshelldata.xml contenuto in C:private101f4cd2content;
2)Scaricate l' archivio ed estraetelo nel pc, conterrà due cartelle;
3)Aprite icone1 e copiate il file menu.mif in C:data;
4)Aprite icone2 e copiate i file Apps.mif e Menu.mif in C:Resourceapps;
5)Ora copiate in C:private101f4cd2content il file appshelldata.xml.
Riavviate il cellulare e avrete le nuove icone.
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
