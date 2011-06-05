Sostituire immagine/suoneria avvio N95 - N95 8GB

Per farlo partiamo dal presupposto che abbiamo già l' hack nel telefono.



Sostituire suoneria d' avvio



Requisiti:

-Questo pacchetto

-X-Plore installato

-l' hack



Istruzioni primo metodo:

1)Estraiamo il pacchetto in una cartella sul pc;

2)Disattiviamo le CapsOff;

3)Copiamo il file "101F8763.txt" (cercate nelle cartelle del pacchetto) in C:/private/10202be9 (se non esiste createla);

4)Copiamo il file "Startup.mp3" in E:SoundsSimple.



NB: Il file "Startup.mp3" può essere sostituito con uno a caso basta che non superi gli 8-10 secondi.

Questo era il primo metodo ma potrebbe non funzionare in alcuni casi, vediamo il secondo:



1)Copia il file 101F8763.txt in Z:/private/10202be9 e in С:/private/10202be9/;

2)Aprite il .txt e cercate la stringa:



Z:DataStartup_tone.aac



modificatela in:



E:SoundsSimpleStartup.mp3



3)Copiate l' mp3 in E:SoundsSimple



Sostituire immagine d' avvio



Requisiti:

-X-Plore installato

-l' hack



Istruzioni:

1)Disattiviamo le CapsOff;

2)Andiamo in Z/resource/apps e copiamo i file "startup.mbm","startup.mif" e "startup.r05" in: C/resource/apps;

3)Andiamo in C/resource/apps e spostiamoci sul file "startup.r05", premiamo 8 e si aprirà l' Hex Viewer.



NB: Può capitare che l' Hex non si aprà, in questo caso copiate il file in E:/other e premete 8 da lì.



4)Muoviamo il cursore verso il basso finchè il pallino rosso di X-Plore non sia allinea alla riga 000050 nella colonna di sinistra;







5)Apriamo il menù di X-Plore e abilitiamo "Modalità inserimento", riapriamo il menù e clicchiamo su "Modifica hex":





6)Spostiamo il cursore sulla "Z" e clicchiamo # sulla tastiera in modo da sostituirla con "C";



Prima





Dopo





7)Salvate il file e uscite da Hex Viewer;

8)Copiate in C:/resource/apps il file "Startup.r05" modificato sovrascrivendo l' eventuale file;



Bene. Potete usare qualunque file purchè .mbm e inserito in C:/resource/apps.

Visitateci spessi perchè presto uscirà la guida per creare i file .mbm!



N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.