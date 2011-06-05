Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Sostituire immagine/suoneria avvio N95 - N95 8GB

Redazione Avatar

di Redazione

05/06/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Per farlo partiamo dal presupposto che abbiamo già l' hack nel telefono.

Sostituire suoneria d' avvio

Requisiti:
-Questo pacchetto
-X-Plore installato
-l' hack

Istruzioni primo metodo:
1)Estraiamo il pacchetto in una cartella sul pc;
2)Disattiviamo le CapsOff;
3)Copiamo il file "101F8763.txt" (cercate nelle cartelle del pacchetto) in C:/private/10202be9 (se non esiste createla);
4)Copiamo il file "Startup.mp3" in E:SoundsSimple.

NB: Il file "Startup.mp3" può essere sostituito con uno a caso basta che non superi gli 8-10 secondi.
Questo era il primo metodo ma potrebbe non funzionare in alcuni casi, vediamo il secondo:

1)Copia il file 101F8763.txt in Z:/private/10202be9 e in С:/private/10202be9/;
2)Aprite il .txt e cercate la stringa:

Z:DataStartup_tone.aac

modificatela in:

E:SoundsSimpleStartup.mp3

3)Copiate l' mp3 in E:SoundsSimple

Sostituire immagine d' avvio

Requisiti:
-X-Plore installato
-l' hack

Istruzioni:
1)Disattiviamo le CapsOff;
2)Andiamo in Z/resource/apps e copiamo i file "startup.mbm","startup.mif" e "startup.r05" in: C/resource/apps;
3)Andiamo in C/resource/apps e spostiamoci sul file "startup.r05", premiamo 8 e si aprirà l' Hex Viewer.

NB: Può capitare che l' Hex non si aprà, in questo caso copiate il file in E:/other e premete 8 da lì.

4)Muoviamo il cursore verso il basso finchè il pallino rosso di X-Plore non sia allinea alla riga 000050 nella colonna di sinistra;



5)Apriamo il menù di X-Plore e abilitiamo "Modalità inserimento", riapriamo il menù e clicchiamo su "Modifica hex":


6)Spostiamo il cursore sulla "Z" e clicchiamo # sulla tastiera in modo da sostituirla con "C";

Prima


Dopo


7)Salvate il file e uscite da Hex Viewer;
8)Copiate in C:/resource/apps il file "Startup.r05" modificato sovrascrivendo l' eventuale file;

Bene. Potete usare qualunque file purchè .mbm e inserito in C:/resource/apps.
Visitateci spessi perchè presto uscirà la guida per creare i file .mbm!

N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Creare file .mbm

Articolo Successivo

Icone 5th edition in Symbian s60 3rd FP1

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022