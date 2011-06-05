Loading...

Creare file .mbm

Redazione

di Redazione

05/06/2011

Ecco come creare i file .mbm necessari per cambiare animazione d' avvio nel Nokia N95 8GB:

1)Prendete delle immagini .bmp di dimensioni 240x320 e rinominatele in sequenza 01, 02, 03 ecc;
2)Scaricate e avviate MBMTools (lo trovate nell' area Download);
3)Trascinate i file dall' ultimo al primo in modo da disporli in ordine
4)Selezionate un file alla volta per perfezionarli i colori, cliccando sull' icona del vasetto e poi su "Changes Colours";

NB: State attenti perchè il file ottenuto alla fine, l' .mbm, non dovrà superare gli 800Kb.

5)Salvate e copiate il file in C:/Resource/apps.
