Eliminazione suono camera Nokia N96
di Redazione
05/06/2011
Per farlo dobbiamo avere l' hack sul cellulare e l' archivio contenente tutto il necessario.
1)Copiare i file .wav in E:SoundsDigital
2)Copiare le patch .rmp in E:Patches
Ora potete attivare le patch:
Allin1: Disattiva tutti i suoni
Capture1: disattiva il suono di scatto numero 1
Capture2: disattiva il suono di scatto numero 2
Capture3: disattiva il suono di scatto numero 3
Capture4: disattiva il suono di scatto numero 4
Focus: disattiva il suono di messa a fuoco
Startcapture: disattiva il suono di inizio video
Stopcapture: disattiva il suono di fine video
