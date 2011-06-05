Loading...

Eliminazione suono camera Nokia N96

Redazione Avatar

di Redazione

05/06/2011

Per farlo dobbiamo avere l' hack sul cellulare e l' archivio contenente tutto il necessario.

1)Copiare i file .wav in E:SoundsDigital
2)Copiare le patch .rmp in E:Patches

Ora potete attivare le patch:

Allin1: Disattiva tutti i suoni
Capture1: disattiva il suono di scatto numero 1
Capture2: disattiva il suono di scatto numero 2
Capture3: disattiva il suono di scatto numero 3
Capture4: disattiva il suono di scatto numero 4
Focus: disattiva il suono di messa a fuoco
Startcapture: disattiva il suono di inizio video
Stopcapture: disattiva il suono di fine video
