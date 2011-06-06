Loading...

Nintendo sotto attacco come Sony

Redazione Avatar

di Redazione

06/06/2011

La società Nintendo svela di essere stata attaccata qualche settimana fa dagli stessi hacker si introdussero nei server della Sony. Questa volta, però e per fortuna, la società dichiara che i dati sensibili sono rimasti intoccati quindi non sono in mano di nessuno.


Il portavoce Ken Toyoda ha fatto sapere "Non ci sono vittime di terze parti, ma è un dato di fatto che presumibilmente ci sia stato un qualche tipo di attacco informatico". Il gruppo per far vedere che è riuscito l' attacco ha copiato un file config di Nintendo su Pastebin, tale file lo potete trovare qua.

