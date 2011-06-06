Loading...

Gli hacker preferiscono le apps mobile

Redazione Avatar

di Redazione

06/06/2011

TITOLO

Enrique Salem, il Chief Executive Officer di Symantec, dichiara "Le applicazioni per smartphone e tablet scaricabili dal Web? Rappresentano un nuovo fronte della battaglia contro le minacce informatiche".

Questo per informare gli utenti sulla pericolosità delle apps che è possibile acquistare su Android Market (200mila circa) e su App Store di Apple
(350mila circa), gli hacker ora si dedicano molto agli attacchi via "applicazioni per terminali" in quanto si pongono sempre come obiettivo i dati sensibili, anche mobili.

