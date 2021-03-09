Twitter: E' possibile modificare un messaggio già inviato
di Redazione
09/03/2021
Gli utenti di Twitter sanno benissimo che c'è un piccolo "bug" fastidioso: quello ad esempio di pubblicare un messaggio sulla piattaforma e di rendersi conto durante l'invio che un piccolo errore di ortografia o grammatica presente nel testo. Un semplice errore sbadato che spinge a cancellare il tweet, riscriverlo e pubblicarlo di nuovo.
In futuro, questo tipo di "errore" potrebbe non essere più un problema. Perché una nuova funzionalità "Annulla invio" potrebbe effettivamente essere implementata. La scoperta di Jane Manchun Wong, specializzata nell'analisi di applicazioni e autrice di alcune scoperte relative a Twitter.
Nell'idea, questa nuova opzione apparirebbe sotto forma di una barra di avanzamento dopo aver cliccato su "Tweet". Questa cosiddetta barra di avanzamento corrisponde al tempo concesso per annullare l'invio del tweet. Questo darebbe un po' di tempo per una correzione dell'ultimo secondo e per cancellare o meno il tuo messaggio in caso di errori di ortografia.
Avremo accesso gratuito a questa potenziale funzione? Non ne è sicuro, come rivela The Verge, che fa riferimento a un articolo di Bloomberg risalente al febbraio 2021. Secondo i media americani, Twitter esplorerebbe l'idea di abbonamenti a pagamento che offrirebbero poi diverse funzioni esclusive tra cui "l'annullamento dell'invio”.
