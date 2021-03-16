La Playstation 4 dice addio alle community

Addio alle community per la console della precedente generazione, Playstation 4.

La PS4 dice addio alle community, Sony ha infatti ringraziato i giocatori e ricordato di rimuovere la funzione

L'azienda sta inviando messaggi ai propri utenti esprimendo la propria gratitudine per l'utilizzo della Community. La rimozione della funzione dal menu PS4 è stata annunciata in precedenza, mentre i giapponesi stanno ora ricordando le imminenti modifiche.

All'inizio di marzo, il gigante dell'industria dei giochi ha invitato a testare un altro firmware per PlayStation 4, in cui c'era un'opzione per disabilitare le notifiche dai singoli gruppi. La cosa sorprendente, tuttavia, è stata l'annunciata rimozione della Community, una caratteristica ben nota che ha permesso ai possessori di PS4 di unirsi in comunità tematiche.

L'azienda giapponese conferma che le community saranno completamente rimosse dal sistema PS4 ad aprile. La comunicazione agli utenti non ha spiegato perché sia ​​stata presa una decisione così inaspettata, ma verosimilmente si può ipotizzare che l'opzione abbia riscosso sempre meno interesse, sebbene decine di migliaia di giocatori abbiano continuato a utilizzarla.

"Grazie per aver utilizzato la funzione Community sulla tua PlayStation 4. A partire da aprile 2021, questa funzione non sarà più supportata o disponibile sulla console PS4. Ma sarai comunque in grado di rimanere in contatto e utilizzare le funzionalità di messaggistica e altro ancora sulla tua PS4 e PlayStation App".

Ci saranno ovviamente altri aggiornamenti per la console, ma le Community scompariranno dal sistema.

fonte@TweakTown