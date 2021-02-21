Smartwatch: Samsung mette da parte Tizen

Samsung ha attirato l'attenzione del pubblico facendo trapelare alcune voci secondo le quali l'azienda utilizzerà un sistema operativo Wear OS basato su Android invece dell'attuale Tizen nella produzione del prossimo smartwatch.

Il team di GalaxyClub ha annunciato di aver trovato di recente indizi sui nuovi modelli di smartwatch dell'azienda. Nella dichiarazione rilasciata, è stato affermato che i nuovi modelli di orologi saranno disponibili in 2 diverse dimensioni.

Samsung utilizza attivamente il sistema operativo Tizen nei suoi smartwatch dal 2014 . Il sistema operativo Tizen sviluppato dall'azienda non è stato completamente integrato nell'ecosistema Android. Presumibilmente, la società presenterà un nuovo modello con il sistema operativo Wear OS per questo motivo.

Facendo una dichiarazione sulla perdita, un gruppo di utenti di Twitter denominati Ice Universe hanno dichiarato che il nuovo modello con sistema operativo Wear OS aprirà una nuova era per l'azienda.

Gli analisti hanno annunciato che anticipano che gli smartwatch Samsung, apprezzati da molti utenti in termini di esperienza utente e durata della batteria, non saranno così popolari come prima quando verranno rilasciati i prossimi modelli con Wear OS.