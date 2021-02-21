Loading...

YouTube: Arrivano i video nativi 4K su Android

Redazione Avatar

di Redazione

21/02/2021

YouTube, che fa parte di Google, ha offerto per la prima volta le sue innovazioni su modelli iPhone, ma non Android. Con l'aggiornamento iOS 14 , YouTube ha introdotto la funzionalità 4K su iPhone e iPad, ma ha snobbato Android . Finalmente la piattaforma ha deciso di rilasciare in queste ore un aggiornamento Android per i video in 4K.

Con l'aggiornamento di YouTube pubblicato sul Play Store, sarà possibile guardare video HDR in risoluzione 4K sui telefoni Android supportati. Il telefono con risoluzione 4K è attualmente disponibile solo su  Xperia 1 II . Ecco perché il supporto 4K HDR di YouTube può essere utilizzato in modo nativo solo su Xperia 1 II.

I telefoni con schermi a risoluzione 2K e inferiore possono ancora utilizzare la funzione 4K HDR di YouTube. Inoltre, poiché la risoluzione è elevata, viene offerta un'immagine più chiara rispetto alla risoluzione 2K nativa. Per guardare video HDR con risoluzione 4K 60 FPS, sarà sufficiente scegliere la risoluzione come 2160P su YouTube .

Ovviamente il dispositivo deve disporre di un potente processore per utilizzare la nuova funzione di YouTube. Sfortunatamente, i telefoni entry-level non possono utilizzare questa funzione. Per utilizzare le nuove funzionalità, è sufficiente aggiornare l'applicazione YouTube dal Play Store.

