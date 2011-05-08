Loading...

Trucchi Virtua Fighter 5

08/05/2011

TITOLO
Sblocca gli stage di allenamento del Dojo
Completa la modalità Time Attack

Sblocca Dural
Termina la modalità Arcade almeno una volta con tutti i personaggi

Sblocca il costume C
Ottieni il primo dan

Sblocca il costume D
Completa il primo Orb Disc
