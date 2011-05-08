Trucchi Virtua Fighter 5
di Redazione
08/05/2011
Sblocca gli stage di allenamento del Dojo
Completa la modalità Time Attack
Sblocca Dural
Termina la modalità Arcade almeno una volta con tutti i personaggi
Sblocca il costume C
Ottieni il primo dan
Sblocca il costume D
Completa il primo Orb Disc
