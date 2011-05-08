Loading...

Trucchi Armored Core 4

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2011

TITOLO
Ottieni tutti e 300 i punti FRS
Completando il gioco nella modalità principale e distruggendo tutti i mech nell'arena arriverai ad avere 263 punti FRS. Per ottenere i rimanenti 37 punti dovrai completare tutte le missioni in modalità HARD con Rank S. Tuttavia, è possibile raggiungere i 300 punti anche senza completare tutti i livelli della modalità Hard: è sufficiente giocare ad una missione ottenendo un rank più basso di S e poi ripeterla ottenendo S; in questo modo otterrai più punti che non finendo una volta la missione direttamente con rank S.
