Trucchi Blazing Angels: Squadrons of WWII

08/05/2011

TITOLO
Sbloccabili

Invincibilità: Con gioco in pausa, tenere premuto L2 e premere Quadrato, Triangolo(2), Quadrato. Rilasciate L2, e premete velocemente triangolo, il quadrato (2), triangolo.


Sblocca tutte le missioni

Nel menù principale tenere premuti L2 + R2 poi inserire velocemente Quadrato, L1, R1, Triangolo(2), R1, L1, Quadrato.
Custom Firmware PS3

Trucchi Armored Core 4

