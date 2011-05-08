Trucchi Blazing Angels: Squadrons of WWII
di Redazione
08/05/2011
Sbloccabili
Invincibilità: Con gioco in pausa, tenere premuto L2 e premere Quadrato, Triangolo(2), Quadrato. Rilasciate L2, e premete velocemente triangolo, il quadrato (2), triangolo.
Sblocca tutte le missioni
Nel menù principale tenere premuti L2 + R2 poi inserire velocemente Quadrato, L1, R1, Triangolo(2), R1, L1, Quadrato.
Invincibilità: Con gioco in pausa, tenere premuto L2 e premere Quadrato, Triangolo(2), Quadrato. Rilasciate L2, e premete velocemente triangolo, il quadrato (2), triangolo.
Sblocca tutte le missioni
Nel menù principale tenere premuti L2 + R2 poi inserire velocemente Quadrato, L1, R1, Triangolo(2), R1, L1, Quadrato.
Articolo Precedente
Custom Firmware PS3
Articolo Successivo
Trucchi Armored Core 4
Redazione