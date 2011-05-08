Home News Custom Firmware PS3

Custom Firmware PS3

08/05/2011

Cos'è un custom firmware

Il firmware è un sitema operativo che serve a gestire l'hardware del sistema sul quale è installato, come suggerisce il nome stesso un costom firmware è una versione modificata di un firmware ufficiale. Spesso parlando di hacking un custom firmware ha la funzione di bypassare alcune protezioni imposte dal produttore di un dispositivo, ad esempio abilitando il supporto agli homebrew (programmi non ufficiali) finora riservato solo alle console debug, o anche di aggiungere funzionalità extra ad un dispositivo elettronico quali ad esempio la possibilità di riprodurre nativamente i video codificati in mkv.

C'è bisogno del jailbreak?

Si e no, già a partire dal 5 gennaio sono stati rilasciati i primi custom firmware che per essere installati non necessitano di jailbreak, sono detti SIGNED.

E' possibile installare un custom firmware se la mia PS3 monta il 3.55?

Si, ma solo se stiamo parlando di una soluzione che non necessita il jailbreak per essere installata.

Che cosa fa di preciso un Custom Firmware?

Ognuno offre funzionalità differenti, trovate ulteriori info nei singoli post qui sotto.

Posso giocare senza i giochi originali?

Non ancora, presto questo sarà possibile ma bisogna attendere o un cfw che permetta di eseguire homebrew non firmati o che venga rilasciato un Game Manager con firma digitale.





