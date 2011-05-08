Modifica Psp 3004 Firmware 5.03





Ecco la guida per modificare la psp versione 3004 con firmware 5.03.Requisiti:-Psp 3000 o 3004-Cavo per connetterla al pc-Memory stick almeno 1Gb-Fw originale Sony 5.03-Custom firmware 5.03 GEN-A-ChickHEN R2Il resto del pacchetto è scaricabileIstruzioni:1)Una volta scaricato il firmware originale della Sony create una cartella "UPDATE" (senza apcii) e inserite il file "EBOOT.PBP" dentro la cartella.Spostate la cartella nel percorso PSP->GAME (si avrà PSP/GAME/UPDATE/EBOOT.PBP).2)Ora scollegate la psp e ravviatela (spegnete e accendete). Fate attenzione alla WLAN, se è aperta chiudetela e se è chiusa apritela.3)Ora aprite il ChickHEN R2 scaricato prima e sostituite il file "PSP" della console con quello appena scaricato. Eventualmente sovrascrivete.4)Andate in Foto->Memory Stick e aprite la cartella ChickHEN, lasciate lavorare mentre caricherà le foto.Ora dovrebbe essersi riavviata la psp e dovrebbe essere tutto ok.5)Ricollegate la console al pc e aprite il Custom firmware 5.03 GEN-A scaricato prima, lanciate il programma "Launch-Me". Selezionate la lettere corrispondente alla psp (controllate in Risorse del computer) e date OK, aspettate la scritta "Done".6)Andate in Gioco->Memory Stick e avviate "Installer-Loader", premete ora in sequenza L (attendete), R e O (cerchio).7)Fatto. Ora per inserire i giochi create una cartella "ISO" e inseritela nella root della memory card.N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.