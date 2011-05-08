Installare Linux Opensuse 10.3
di Redazione
08/05/2011
Ecco come installare Opensuse sulla Play Station 3.
Requisiti:
-Opensuse 10.3 Download
Istruzioni:
Prima di tutto aggiorniamo il fw all' ultima versione e creare, poi, due partizioni sull' hard disk tramite Impostazioni->Impostazioni del sistema->Formattazione HD. Una per la PS3 e una per l' installazione di Opensuse.
ATTENZIONE: Tutti i file sul disco verranno perduti.
Masterizziamo la .iso scaricata su un cd, inseriamo nella console e andiamo su Impostazioni->Impostazioni del sistema->Installazione OtherOS, ora seguiamo le istruzioni a video dell' installer Sony.
Ora da Impostazioni->impostazioni di sistema->Default system->Other OS eseguiamo il boot, così facendo ad ogni avvio della console l' OtherOS Boot Loader partirà.
Inseriamo il disco masterizzato prima, facciamo il Boot OtherOS come descritto prima e selezioniamo "Install" dalla schermata, diamo Invio. Ora partirà l' installazione e basterà seguire le istruzioni a video.
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
Redazione