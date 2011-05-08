Ecco come installare Fedora Core 5 nella Play Station 3.

Requisiti:

-Chiavetta usb

-Mouse e tastiera usb

Istruzioni:Colleghiamo la chiavetta usb al pc e spostiamo la cartella PS3 nella root della pendrive. Partizioniamo ora l' hard disk.Dalla XMB della PS3 andare in Impostazioni->Impostazioni Sistema->Utilità di formattazione e scegliere "Formatta il disco fisso" e poi "Si".Scegliere ora Personalizza, ora ci troviamo davanti a 3 opzioni:1)Usare tutto il disco per la console2)Assegnare xxGb all' altro os e il resto alla PS33)Assegnare xxGb ala PS3 e il resto all' altro soOra selezioniamo "Formattazione rapida" e confermiamo per formattare il disco. Passiamo ora ad installare il Boot Loader.Dalla XMB della PS3 andare in Impostazioni->Impostazioni Sistema->Installa altro sistema operativo, la console troverà il programma nella chiavetta usb, clicchiamo "OK", "X" e colleghiamo il SIXAXIS via usb e premere "X".Premere O per tornare alla XMB. Tornati alla XMB bosogna settare ad "Altro sistema operativo" il sistema di default all'avvio della console.Andiamo ora in Impostazioni->Impostazioni Sistema->Sistema predefinito e selezioniamo "Altro sistema operativo", riavviamo la console e colleghiamo tastiera e mouse via usb.Una volta caricato tutto digitare "install-fc sda" (senza apici) e premere Invio. Inseriamo il disco masterizzato prima e confermiamo con "y", poi Invio.Scegliere ora l' installazione desiderata:1)Minima: richiede meno tempo ma ha meno programmi2)Completa: richiede circa 2:30h ma ha più softwareDigitiamo "y" e una volta completata l' installazione sarà richiesto il cd di PS3 Linux Addon che abbiamo scaricato in precedenza. Inseriamolo e premere "y", poi Invio.Inseriamo una password di root (amministratore di sistema) e confermiamola premendo Invio. Fatto? Bene, digitate ora "reboot" per avviare Linux oppure "halt" per spegnere la Play. Scegliere reboot.La console si riavvierà e dopo vari caricamenti si arriverà a una schermata che vi chiederà:In localhost login scrivere "root".In password quella scelta da voi in precedenza.Una volta autenticati scrivere "startx" per lanciare la GUI di Fedora.Fatto.