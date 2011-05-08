Trucchi Mobile Suit Gundam: Target In Sight
di Redazione
08/05/2011
Sbloccabili
Kampfer: Raggiungi il punteggio di Lt. Colonel nella campagna Zeon
RX-78-2 Gundam: Raggiungi il punteggio di Colonel nella campagna Federation
Gundam: Ottieni il punteggio di Warrant General.
Amuro Ray: Completa la campagna EFF in modalità Very Hard e poi carica
Char Aznable: Completa la campagna Zeon in modalità Very Hard e poi carica
Fraw Bow: Completa qualsiasi campagna in modalità Very Hard e poi carica
