Trucchi Mobile Suit Gundam: Target In Sight

08/05/2011

TITOLO
Sbloccabili

Kampfer: Raggiungi il punteggio di Lt. Colonel nella campagna Zeon
RX-78-2 Gundam: Raggiungi il punteggio di Colonel nella campagna Federation
Gundam: Ottieni il punteggio di Warrant General.
Amuro Ray: Completa la campagna EFF in modalità Very Hard e poi carica
Char Aznable: Completa la campagna Zeon in modalità Very Hard e poi carica
Fraw Bow: Completa qualsiasi campagna in modalità Very Hard e poi carica
