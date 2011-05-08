Home News Trucchi Mobile Suit Gundam: Target In Sight

Trucchi Mobile Suit Gundam: Target In Sight

di Redazione 08/05/2011

Sbloccabili



Kampfer: Raggiungi il punteggio di Lt. Colonel nella campagna Zeon

RX-78-2 Gundam: Raggiungi il punteggio di Colonel nella campagna Federation

Gundam: Ottieni il punteggio di Warrant General.

Amuro Ray: Completa la campagna EFF in modalità Very Hard e poi carica

Char Aznable: Completa la campagna Zeon in modalità Very Hard e poi carica

Fraw Bow: Completa qualsiasi campagna in modalità Very Hard e poi carica



