Trucchi NBA 07
di Redazione
08/05/2011
Sbloccabili:
JKL846ETK5: Uniforme secondaria Charlotte Bobcats
NB79D965D2: Uniforme secondaria New Jersey Nets
228GG7585G: Uniforme secondaria Utah Jazz
PL5285F37F: Uniforme secondaria Washington Wizards
