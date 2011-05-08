Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Trucchi Resistance: Fall of Man

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Resistance: Fall of Man

Sblocca The Mighty Wrench
Ottieni 40 punti abilità

Sblocca Flip Levels
Ottieni 70 punti abilità

Sblocca Clank Backpacks
Ottieni 100 punti abilità

Sblocca MP Mechanic Skin
Ottieni 126 punti abilità

Sblocca Difficoltà Superhuman
Completa il gioco in difficoltà Hard

Sblocca MP Soldier Skin
Completa il gioco in difficoltà superhuman
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trucchi The Godfather: The Don's Edition

Articolo Successivo

Trucchi I Simpson: Il Videogioco

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022