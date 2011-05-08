Trucchi Resistance: Fall of Man
di Redazione
08/05/2011
Resistance: Fall of Man
Sblocca The Mighty Wrench
Ottieni 40 punti abilità
Sblocca Flip Levels
Ottieni 70 punti abilità
Sblocca Clank Backpacks
Ottieni 100 punti abilità
Sblocca MP Mechanic Skin
Ottieni 126 punti abilità
Sblocca Difficoltà Superhuman
Completa il gioco in difficoltà Hard
Sblocca MP Soldier Skin
Completa il gioco in difficoltà superhuman
