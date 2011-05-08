Loading...

Trucchi The Godfather: The Don's Edition

08/05/2011

TITOLO
The Godfather: The Don's Edition [PS3]
Sbloccabili

Mettere il gioco in pausa ed immettere i seguenti codici. Solo disponibili ogni 5 minuti


Quadrato, Triangolo, Quadrato, Quadrato, Triangolo, L3: $5,000
Triangolo, Sinistra, Triangolo, Destra, Quadrato, R3: Munizioni al massimo
Sinistra, Quadrato, Destra, Triangolo, Destra, L3: Salute piena
