Trucchi I Simpson: Il Videogioco

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2011

TITOLO
Sblocca il costume di Lisa:
Nel menu principale del gioco digitare in sequenza Quadrato, Triangolo, Quadrato, Quadrato, Quadrato, L3. Il costume sarà visualizzabile solo nel corso del gioco.

Sblocca il costume di Marge:
Nel menu principale del gioco digitare in sequenza Triangolo, Quadrato, Triangolo, Triangolo, Quadrato, R3. Il costume sarà visualizzabile solo nel corso del gioco.

Sblocca il costume di Bart:
Nel menu principale del gioco digitare in sequenza Destra, Sinistra, Quadrato, Quadrato, Triangolo, R3. Il costume sarà visualizzabile solo nel corso del gioco.
