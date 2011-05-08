Trucchi I Simpson: Il Videogioco
di Redazione
08/05/2011
Sblocca il costume di Lisa:
Nel menu principale del gioco digitare in sequenza Quadrato, Triangolo, Quadrato, Quadrato, Quadrato, L3. Il costume sarà visualizzabile solo nel corso del gioco.
Sblocca il costume di Marge:
Nel menu principale del gioco digitare in sequenza Triangolo, Quadrato, Triangolo, Triangolo, Quadrato, R3. Il costume sarà visualizzabile solo nel corso del gioco.
Sblocca il costume di Bart:
Nel menu principale del gioco digitare in sequenza Destra, Sinistra, Quadrato, Quadrato, Triangolo, R3. Il costume sarà visualizzabile solo nel corso del gioco.
Nel menu principale del gioco digitare in sequenza Quadrato, Triangolo, Quadrato, Quadrato, Quadrato, L3. Il costume sarà visualizzabile solo nel corso del gioco.
Sblocca il costume di Marge:
Nel menu principale del gioco digitare in sequenza Triangolo, Quadrato, Triangolo, Triangolo, Quadrato, R3. Il costume sarà visualizzabile solo nel corso del gioco.
Sblocca il costume di Bart:
Nel menu principale del gioco digitare in sequenza Destra, Sinistra, Quadrato, Quadrato, Triangolo, R3. Il costume sarà visualizzabile solo nel corso del gioco.
Articolo Precedente
Trucchi Resistance: Fall of Man
Articolo Successivo
Trucchi SpiderMan 3
Redazione