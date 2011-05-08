Home News Trucchi I Simpson: Il Videogioco

Trucchi I Simpson: Il Videogioco

di Redazione 08/05/2011

Sblocca il costume di Lisa:

Nel menu principale del gioco digitare in sequenza Quadrato, Triangolo, Quadrato, Quadrato, Quadrato, L3. Il costume sarà visualizzabile solo nel corso del gioco.



Sblocca il costume di Marge:

Nel menu principale del gioco digitare in sequenza Triangolo, Quadrato, Triangolo, Triangolo, Quadrato, R3. Il costume sarà visualizzabile solo nel corso del gioco.



Sblocca il costume di Bart:

Nel menu principale del gioco digitare in sequenza Destra, Sinistra, Quadrato, Quadrato, Triangolo, R3. Il costume sarà visualizzabile solo nel corso del gioco.

