Trucchi Pro Evolution Soccer 2008
di Redazione
08/05/2011
Giocatori Classici
Vinci le seguenti competizioni per sbloccare i campioni del passato.
- Master League Division 1: Law; Roger Milla; Butragueno; Dalgleish; Bakero; Savicevic.
- Campionato Europeo: Poborsky; Hagi; Laudrup; Deisler ed altri 30 campioni.
- Division 1 Cup: Puskas; Eusebio; Yashin; Rush; Sanchez; Peruzzi.
Redazione