Trucchi Pro Evolution Soccer 2008

08/05/2011

TITOLO
Giocatori Classici

Vinci le seguenti competizioni per sbloccare i campioni del passato.

- Master League Division 1: Law; Roger Milla; Butragueno; Dalgleish; Bakero; Savicevic.

- Campionato Europeo: Poborsky; Hagi; Laudrup; Deisler ed altri 30 campioni.

- Division 1 Cup: Puskas; Eusebio; Yashin; Rush; Sanchez; Peruzzi.
