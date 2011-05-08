Home News Trucchi Condemned: Criminal Origins

Trucchi Condemned: Criminal Origins

di Redazione 08/05/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sbloccabili



Sblocca il "God Mode":



1 - Effettua un salvataggio e procuratevi un "Hex Editor".



2 - Vai nella Directory del gioco e clicca su "view the player data folder".



3 - Esegui il seguente percorso "Save/Profile000/SinglePlayer".



4 - Seleziona il salvataggio in cui vuoi diventare invincibile e aprilo ricorrendo all' Hex Editor.



5 - Modifica la dicitura "DemoModeInvulnerable..0.000000" in "DemoModeInvulnerable..1.000000".



6 - Salva e carica il file di salvataggio (ora sei invincibile).

Condividi Facebook Twitter Whatsapp