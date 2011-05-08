Trucchi Condemned: Criminal Origins
di Redazione
08/05/2011
Sbloccabili
Sblocca il "God Mode":
1 - Effettua un salvataggio e procuratevi un "Hex Editor".
2 - Vai nella Directory del gioco e clicca su "view the player data folder".
3 - Esegui il seguente percorso "Save/Profile000/SinglePlayer".
4 - Seleziona il salvataggio in cui vuoi diventare invincibile e aprilo ricorrendo all' Hex Editor.
5 - Modifica la dicitura "DemoModeInvulnerable..0.000000" in "DemoModeInvulnerable..1.000000".
6 - Salva e carica il file di salvataggio (ora sei invincibile).
