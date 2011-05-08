Trucchi BioShock
di Redazione
08/05/2011
Sbloccabili
Trovare ed aprire il "defuser.ini" nella sua cartella di installazione di BioShock. Trovare la chiave per associare il codice (per esempio, "F10=god"). Salva il file ed iniziate il gioco.
Nota: I codici possono essere disattivati se partirà un filmato o muovendosi in una nuova area.
walk: Disabilita codici Fly e Ghost
god: Invincibilità
fly: Vola
teleport: Teletrasporto a Crosshair
Redazione