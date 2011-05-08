Trucchi Bee Movie Game
08/05/2011
Riconoscimenti
Porta a termine le seguenti azioni per ottenere il completamento degli obiettivi di gioco.
- Arcade King Award: ottieni il punteggio massimo in tutti i giochi Arcade di "New Hive City".
- Auto Mechanic Award: porta a termine tutti i compiti di riparazione auto in "New Hive City".
- Baptism of Water: raggiungi l'appartamento di Vanessa in meno di 4 minuti nel "Capitolo 2".
- Bee Gone!: finisci la storia.
- Bee Quick or Bee Dead: attiva i "riflessi Bee" di Barry.
- Bee Visionary: attiva la "visione Bee" di Barry.
- Delivery Boy Award: porta a termine tutti i compiti di consegna cibo a "new Hive City".
- Dragonfly Buster: allontana 100 libellule.
- Flawless Buzz Battle 1: sconfiggi "Hector" senza subire danni nel "Capitolo 4".
- Flawless Buzz Battle 2: sconfiggi "Freddy" senza subire danni nel "Capitolo 5".
- Flawless Buzz Battle 3: sconfiggi "Ken" senza subire danni nel "Capitolo 9".
- Flawless Game: sopravvivi al "tennis Rally" tra Ken e Vanessa senza subire colpi nel "Capitolo 1".
- Flower of Abundance: impollina tutti i fiori nel ristorante del "Capitolo 6".
- Flower of Bravery: impollina tutti i fiori nella strada piovosa di New York nel "Capitolo 7".
- Flower of Courage: impollina tutti i fiori nella strada piovosa di New York nel "Capitolo 2".
- Flower of Discovery: impollina tutti i fiori del Settore 101 nel "Capitolo 1".
- Flower of Heart: impollina tutti i fiori del parco nel "Capitolo 3".
- Flower of Justice: impollina tutti i fiori nell' ufficio di Montgomery nel "Capitolo 7".
- Flower of Will: impollina tutti i fiori dell'appartamento di Vanessa nel "Capitolo 2".
- Golden Museum Curator Award: sblocca tutte le "Concept Art" e trova tutte le "Statue di Cera".
- Honey Farm Protector: non lasciare che nessuna aper venga rapita durante l'Attacco delle Vespe nel "Capitolo 4".
- Hornet Buster: allontana 100 Calabroni.
- King of Hive City: acquisisci tutti i distintivi di "New Hive City".
- Lightning Reflex Bee: acquisisci tutti i distintivi "Staged Action".
- Master Pollinator: acquisisci tutti i distintivi da impollinatore.
- New Hive Protector: non far subire troppi danni all'alveare nel "Capitolo 3".
- No Pain No Gain In Rain: raggiungi l'ufficio di Montgomery in meno di 3 minuti e 30 secondi nel "Capitolo 7".
- Operation Buzz Boy: raggiungi la scrivania di Montgomery senza subire alcun danno nel "Capitolo 6".
- Operation Sting Ray: colleziona 3 "ID" e raggiungi la stanza di sicurezza senza subire danni nel "Capitolo 10".
- Race Driver Awards: termina tutte le gare di corsa di "New Hive City".
- Sniper Bee: elimina 200 insetti grazie ai proiettili di polline.
- Speedy Bee: acquisisci tutti i distintivi "Schiva Pioggia".
- Sprinkler Shower: raggiungi l'uscita d'emergenza in meno di 30 secondi nel "Capitolo 8".
- Squadron Leader: ottieni tutti i distintivi di combattimento aereo.
- Taxi Driver Awards: completa tutte le missioni Taxi di "New Hive City".
- Washed Away Picnic: raggiungi Vanessa in meno di 2 minuti nel "Capitolo 3".
- Wasp Buster: allontana 100 vespe.
- Why Walk When You Can Drive?: sali in una macchina a "New Hive City".
- You Rock Pollen Jock!: conquista tutti i distintivi disponibili.
Redazione