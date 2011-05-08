Trucchi Driver: Parallel Lines
di Redazione
08/05/2011
Inserisci i seguenti codici tramite Settings > Cheats menu:
TOOLEDUP Garage gratis
IRONMAN God Mode (invicibilità)
ROLLBAR Macchine indistruttibili
ZOOMZOOM Nitro illimitata
GUNBELT Munizioni infinite
CARSHOW Tutti i veicoli
GUNRANGE Sblocca tutte le armi
KEYSTONE Polizia debole
Redazione