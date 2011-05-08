Trucchi Clive Barker's Jericho
di Redazione
08/05/2011
Sbloccabili
- Agent Muriel Green: completa "The Den of Souls" a livello di difficoltà "Hard".
- Antadurunnu: termina "The God Seal" a livello di difficoltà "Hard".
- Arnold Leech: finisci "Al-Khali" a livello di difficoltà "Easy" o "Normal".
- Bishop Malthus St.Claire: completa "Crusades" a livello di difficoltà "Easy" o "Normal".
- Blind Behemot: termina "Morituri te Salutant" a livello di difficoltà "Hard".
- Brother William of Auxere: finisci "Motley Crue" a livello di difficoltà "Hard".
- Centurion Texus Longinus: completa "Decadence" a livello di difficoltà "Hard".
- Child Crusader: termina "Crusades" a livello di difficoltà "Easy" o "Normal".
- Corpses Behemot: finisci "River of Blood" a livello di diffiicoltà "Hard".
- Cpl. Simone Cole: completa "The Tomb" a livello di difficoltà "Hard".
- Cpt. Devin Ross: uccidi 50 nemici utilizzando solo gli attacchi melee.
- Cpt. Xavier Jones: termina "Man Down" a livello di difficoltà "Hard".
- Cross Bowman Crusader: finisci "Tortured Souls" a livello di difficoltà "Hard".
- Cultist: elimina 100 nemici utilizzando solo gli attacchi melee.
- Deceases Devin Ross: completa "Still With You" a livello di difficoltà "Hard".
- Enlil: termina "Spiritual Guide" a livello di difficoltà "Hard".
- Explosive Cultist:disintegra 50 nemici.
- Flame Thrower: disintegra 100 nemici.
- Fr. Paul Rawlings: colpisci 100 teste.
- Gladiator: finisci "Temple of Pain! a livello di difficoltà "Hard".
- Governor Cassus Vicus: completa "Rome" a livello di difficoltà "Easy" o "Normal".
- Grenadier: fai fuori 100 nemici utilizzando le pallottole "Ghost".
- Inanna: termina "Skin" a livello di difficoltà "Hard".
- Ki: finisci "Flesh" a livello di difficoltà "Hard".
- Legionary: completa "The Low Road" a livello di difficoltà "Hard".
- Lt. Abigail Black: fai fuori 50 nemici utilizzando le pallottole "Ghost".
- Nanna: termina "Blood" a livello di difficoltà "Hard".
- Ninlil: finisci "Skin" a livello di difficoltà "Hard".
- Operation Godseal: completa "Exorcism" a livello di difficoltà "Hard".
- Psychic Commander: termina "World War II" a livello di difficoltà "Easy" o "Normal".
- Pyxis Prima: finisci "Sumeria" a livello di difficoltà "Easy" o "Normal".
- Sgt. Frank Delgado: colpisci 50 teste.
- Sgt. Billie Church: completa "Al-Khali" a livello di difficoltà "Hard".
- Sir Richard de Gray: termina "Out of The Frying pan" a livello di difficoltà "Hard".
- Sumerian Puppet: finisci "Flesh" a livello di difficoltà "Hard".
- The Jericho Team: completa "Rivers of Blood" a livello di difficoltà "Hard".
- Utu: termina "Blood" a livello di difficoltà "Hard".
- Warrior Crusader: ultima "Sewers" a livello di difficoltà "Hard".
- Agent Muriel Green: completa "The Den of Souls" a livello di difficoltà "Hard".
- Antadurunnu: termina "The God Seal" a livello di difficoltà "Hard".
- Arnold Leech: finisci "Al-Khali" a livello di difficoltà "Easy" o "Normal".
- Bishop Malthus St.Claire: completa "Crusades" a livello di difficoltà "Easy" o "Normal".
- Blind Behemot: termina "Morituri te Salutant" a livello di difficoltà "Hard".
- Brother William of Auxere: finisci "Motley Crue" a livello di difficoltà "Hard".
- Centurion Texus Longinus: completa "Decadence" a livello di difficoltà "Hard".
- Child Crusader: termina "Crusades" a livello di difficoltà "Easy" o "Normal".
- Corpses Behemot: finisci "River of Blood" a livello di diffiicoltà "Hard".
- Cpl. Simone Cole: completa "The Tomb" a livello di difficoltà "Hard".
- Cpt. Devin Ross: uccidi 50 nemici utilizzando solo gli attacchi melee.
- Cpt. Xavier Jones: termina "Man Down" a livello di difficoltà "Hard".
- Cross Bowman Crusader: finisci "Tortured Souls" a livello di difficoltà "Hard".
- Cultist: elimina 100 nemici utilizzando solo gli attacchi melee.
- Deceases Devin Ross: completa "Still With You" a livello di difficoltà "Hard".
- Enlil: termina "Spiritual Guide" a livello di difficoltà "Hard".
- Explosive Cultist:disintegra 50 nemici.
- Flame Thrower: disintegra 100 nemici.
- Fr. Paul Rawlings: colpisci 100 teste.
- Gladiator: finisci "Temple of Pain! a livello di difficoltà "Hard".
- Governor Cassus Vicus: completa "Rome" a livello di difficoltà "Easy" o "Normal".
- Grenadier: fai fuori 100 nemici utilizzando le pallottole "Ghost".
- Inanna: termina "Skin" a livello di difficoltà "Hard".
- Ki: finisci "Flesh" a livello di difficoltà "Hard".
- Legionary: completa "The Low Road" a livello di difficoltà "Hard".
- Lt. Abigail Black: fai fuori 50 nemici utilizzando le pallottole "Ghost".
- Nanna: termina "Blood" a livello di difficoltà "Hard".
- Ninlil: finisci "Skin" a livello di difficoltà "Hard".
- Operation Godseal: completa "Exorcism" a livello di difficoltà "Hard".
- Psychic Commander: termina "World War II" a livello di difficoltà "Easy" o "Normal".
- Pyxis Prima: finisci "Sumeria" a livello di difficoltà "Easy" o "Normal".
- Sgt. Frank Delgado: colpisci 50 teste.
- Sgt. Billie Church: completa "Al-Khali" a livello di difficoltà "Hard".
- Sir Richard de Gray: termina "Out of The Frying pan" a livello di difficoltà "Hard".
- Sumerian Puppet: finisci "Flesh" a livello di difficoltà "Hard".
- The Jericho Team: completa "Rivers of Blood" a livello di difficoltà "Hard".
- Utu: termina "Blood" a livello di difficoltà "Hard".
- Warrior Crusader: ultima "Sewers" a livello di difficoltà "Hard".
Articolo Precedente
Trucchi Driver: Parallel Lines
Articolo Successivo
Trucchi Need for Speed Most Wanted
Redazione