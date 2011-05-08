Loading...

Trucchi Clive Barker's Jericho

08/05/2011

TITOLO
Sbloccabili

- Agent Muriel Green: completa "The Den of Souls" a livello di difficoltà "Hard".

- Antadurunnu: termina "The God Seal" a livello di difficoltà "Hard".

- Arnold Leech: finisci "Al-Khali" a livello di difficoltà "Easy" o "Normal".

- Bishop Malthus St.Claire: completa "Crusades" a livello di difficoltà "Easy" o "Normal".

- Blind Behemot: termina "Morituri te Salutant" a livello di difficoltà "Hard".

- Brother William of Auxere: finisci "Motley Crue" a livello di difficoltà "Hard".

- Centurion Texus Longinus: completa "Decadence" a livello di difficoltà "Hard".

- Child Crusader: termina "Crusades" a livello di difficoltà "Easy" o "Normal".

- Corpses Behemot: finisci "River of Blood" a livello di diffiicoltà "Hard".

- Cpl. Simone Cole: completa "The Tomb" a livello di difficoltà "Hard".

- Cpt. Devin Ross: uccidi 50 nemici utilizzando solo gli attacchi melee.

- Cpt. Xavier Jones: termina "Man Down" a livello di difficoltà "Hard".

- Cross Bowman Crusader: finisci "Tortured Souls" a livello di difficoltà "Hard".

- Cultist: elimina 100 nemici utilizzando solo gli attacchi melee.

- Deceases Devin Ross: completa "Still With You" a livello di difficoltà "Hard".

- Enlil: termina "Spiritual Guide" a livello di difficoltà "Hard".

- Explosive Cultist:disintegra 50 nemici.

- Flame Thrower: disintegra 100 nemici.

- Fr. Paul Rawlings: colpisci 100 teste.

- Gladiator: finisci "Temple of Pain! a livello di difficoltà "Hard".

- Governor Cassus Vicus: completa "Rome" a livello di difficoltà "Easy" o "Normal".

- Grenadier: fai fuori 100 nemici utilizzando le pallottole "Ghost".

- Inanna: termina "Skin" a livello di difficoltà "Hard".

- Ki: finisci "Flesh" a livello di difficoltà "Hard".

- Legionary: completa "The Low Road" a livello di difficoltà "Hard".

- Lt. Abigail Black: fai fuori 50 nemici utilizzando le pallottole "Ghost".

- Nanna: termina "Blood" a livello di difficoltà "Hard".

- Ninlil: finisci "Skin" a livello di difficoltà "Hard".

- Operation Godseal: completa "Exorcism" a livello di difficoltà "Hard".

- Psychic Commander: termina "World War II" a livello di difficoltà "Easy" o "Normal".

- Pyxis Prima: finisci "Sumeria" a livello di difficoltà "Easy" o "Normal".

- Sgt. Frank Delgado: colpisci 50 teste.

- Sgt. Billie Church: completa "Al-Khali" a livello di difficoltà "Hard".

- Sir Richard de Gray: termina "Out of The Frying pan" a livello di difficoltà "Hard".

- Sumerian Puppet: finisci "Flesh" a livello di difficoltà "Hard".

- The Jericho Team: completa "Rivers of Blood" a livello di difficoltà "Hard".

- Utu: termina "Blood" a livello di difficoltà "Hard".

- Warrior Crusader: ultima "Sewers" a livello di difficoltà "Hard".
