Trucchi PES 6

L'elastico

Per fare "l'elastico" (famoso dribbling, sull'arbitro, di Ronaldinho nella

pubblicità della Nike ) sciacciate R2 per tre volte,non dovete essere in

scatto. Questo dribbling è molto utile negli uno contro uno col portiere, vi dà circa il 90% di probabilità di fare goal.

La V-Feint è una finta che praticamente ti permette di dribblare un avversario, spostandosi il pallone indietro e poi velocemente toccarlo in avanti in modo da cogliere di sorpresa colui che ti stà davanti.

Come eseguirla

1- Per prima cosa provate queste finte in allenamento, in modo tale da prendere confidenza con i tasti per eseguirle...cosi chè quando siate in partita potrete farle con scioltezza

2-Allora, mentre correte con un giocatore verso la porta , fermatevi del tutto con esso premendo o R2, o L1...

3-Una volta che si è fermi, lasciate R2 o L1 ( a seconda del tasto che avete premuto ) e premete velocemente R2 + Indietro (in questo modo il giocatore si sposterà il pallone in dietro con la suola

4-Appena eseguito il passo N°3 dovete premere le freccette SU + AVANTI (se il giocatore è mancino) oppure GIU + AVANTI ( se il giocatore è destro

ATTENZIONE = i passi 3 e 4 vanno praticamente fatti con tempismo per far riuscire la finta



COLPO DI TACCO DA FERMO

Questo colpo permette di cogliere il tuo avversario di sorpresa, eseguendo un colpo di tacco spettacolare

Se il tuo giocatore è destro fai in questo modo, io ho imparato cosi

1-Avanza con il tuo giocatore fino al limite dell'area di rigore

2-Girati spalle alla porta

3-Fermi il pallone con R1

4-Premi L1 + Quadrato (la combinazione per fare il pallonetto per capirci)

Per far venire questo tacco, se il tuo giocatore è destro, prima di fare tutto ciò, ti devi mettere decentrato dalla porta , cioè non prorpio al centro ma leggermente piu a sinistra da essa

Se lo fai con un mancino ovviamente devi fare al contrario



FINTA DI CORPO

Questa finta ti permette di sbilanciare un tuo avversario verso una direzione per poi andare in quell'altra

La finta di corpo è molto semplice da fare...

1-Fermarsi del tutto con un giocatore (sempre con L1 o R2)

2-Bisognerà stare in direzione verso la porta

3-Una volta fermi premere velocemente 2 volte SU (se si vuole fare la finta verso sinistra) premere 2 volte GIU (se si vuole fare la finta verso destra)



AGGIUSTARSI IL PALLONE

Questo movimento serve per crossare, rinviare , passare e tirare con piu precisione (ma per farla non bisogna essere pressati, dato che se la si fà con un avversario nei paraggi, è molto probabile che quest'ultimi ti tolga il pallone)

1-Fermarsi e premere contemporaneamente L1 + R1



FINTA DI CORPO 2

1-Fermarsi con un giocatore

2-Quando si è fermi del tutto, premere 2 volte R2 o 2 volte L1

ALZARSI IL PALLONE PER SORPASSARE UN AVVERSARIO MENTRE SI E' IN CORSA

Questo movimento ti permette, ti permette di saltare (mentre si è in corsa) un avversario che stà intervenendo con una scivolata

1-Mentre si è in corsa premere lo stick di destra velocemente prima verso il basso e poi immediatamente verso l'alto



SOMBRERO UMILIANTE

Questa finta permette di umiliare l'avversario, con un colpo che gli farà passare il pallone sopra la testa e superarlo cosi in velocità

1-Si esegue alla stessa maniera del colpo precedente ma per farlo bisognerà stare fermi (e non in corsa)

MATTHEWS FEINT

E' una finta spettacolare che lascia l'avversario sul posto

1-Da fermo, con un giocatore che abbia un certo livello di tecnica, premi velocemente destra sinistra.

In questo modo esegue una finta di corpo a destra, ma si sposta con il pallone a sinistra.



DOPPIO PASSO VELOCE

Il doppio passo. la finta resa celebre da grandi campioni e nel calcio moderno eseguita alla perfezione da Ronaldo dei migliori tempi.....

questa movimento ti permette di far passare una gamba sopra il pallone in modo da disorientare l'avversario e poi scegliere la posizione opposta per scattare

1-Mentre si è in corsa premere velocemente due volte R2



DOPPIO PASSO NORMALE

Come nella spiegazione precedente, questo è il doppio passo piu lungo di quello di prima...ovvero un doppio passo continuato dove il giocatore fa passare tutte e 2 le gambe sopra il pallone

1-Si esegue anche questo mentre si è in corsa, ma stavolta bisognerà premere 2 volte L1



SCATTO DOPO IL DOPPIO PASSO

Questo è un movimento che si può abbinare al doppio passo, e permette con uno scatto fulmineo di superare il proprio avversario

1-Mentre si sta eseguendo un doppio passo, premere simultaneamente AVANTI + R1...il giocatore alla fine del movimento della gamba per effettuare il doppio passo, toccherà il pallone verso prolungandoselo, in modo da superare il difensore



VERONICA

Questa è una di quelle finte che mandano in disibilio il pubblico...resa celebre dal grande Zidane, in pratica è una giravolta di 360° su di essi con il pallone attaccato al piede, che se fatta con giusto tempismo vi permette di cogliere controtempo il vostro avversario e di superarlo

1-Mentre si è in movimento/corsa/fermi, girare lo stick di destra per 360°



NASCONDERE IL PALLONE

Ottima finta per "nascondere" il pallone quando magari abbiamo piu di un avversario vicino a noi, e non abbiamo lo spazio a sufficienza per passare o dribblare...in pratica questo movimento permette al nostro giocatore , di toccare il pallone con la suola e spostarselo all'indietro, in modo da avere successivamente piu spazio per passare o quant'altro

1-Fermarsi del tutto con il vostro giocatore

2-Premere simultaneamente il tasto R2 + INDIETRO

FINTA DI TIRO

Questa finta permette di mandare fuori causa l'avversario che si ha davanti, che sia un difendente od un portiere....in pratica si finta o un tiro o un passaggio in una direzione, in modo da prendere il tempo ed eseguire il passaggio/tiro nella direzione opposta a cui l'avversario pensa

1-Se si è dopo la propria metà campo (mentre si è fermi o in corsa) premere velocemente quadrato e poi tempestivamente X , mentre con le frecciette si deciderà dove effettuare la finta se a destra o sinistra

2-La stessa finta la si può fare anche se si è nella propria metà campo, con una piccola differenza, non bisognerà premere quadrato ma al suo posto cerchio

FLIP FLAP / ELASTICO

Anche questa è una delle piu belle finte che si possano vedere su un campo da calcio...giocatori come Ronaldinho ed Ibrahimovic sono capaci di eseguirla alla perfezione.....nel gioco solo alcuni giocatori,come ad esempio quelli citati sopra, possono eseguire questa finta.....essa permette con un tocco davvero incredibile di mandare fuoricausa l'avversario dalla parte opposta la cui si vuole procedere

1- Mentre si stà correndo in una direzione premere 3 o piu volte R2 o L1



FAR PASSARE IL PALLONE SOTTO LE PROPRIE GAMBE

Un altra finta utile per mandari fuori causa l'avversario, è farsi passare la palla sotto le gambe quando si stà ricevendo un passaggio...

1-Tenere solamente spinto il tasto R1 mentre si stà ricevendo un passaggio

FASE DIFENSIVA



FAR USCIRE IL PORTIERE

1-Tenere spinto Triangolo per far uscire fuori dall'area il portiere (funziona solo quando non si ha il possesso di palla, e solo quando si è nella propria metà campo



FAR RIENTRARE IL PORTIERE

1-Per far rientrare il portiere tenere spinto il tasto quadrato...per funzionare bisogna stare nella stessa condizione del passo precedente

PRESSING SULL' AVVERSARIO

1-Per pressare l'avversario , tenere spinto il tasto X

RADDOPPIO DI MARCATURA

1-Per far venire in vostro compagno, in una fase di pressing, tenere spinto QUADRATO + X

SCIVOLATA

1-Per intervenire sulla palla con una scivolata, premere tempestivamente il tasto CERCHIO, se non lo si fà con tempestività, si rischia di andare a vuoto, o colpire l'avversario, provocando cosi un fallo

SPAZZARE VIA IL PALLONE

1-Per spazzare via il pallone, quando si è in difficoltà o per sbloccare una situazione di caos che si viene a verificare nella vostra area, premere il tasto QUADRATO

INTERVENIRE DI TESTA PER RIBATTERE LA PALLA / COLPO DI TESTA PER SEGNARE

1-Per riuscire a vincere un contrasto aereo difensivo, in questo We 10 è opportuno premere il tasto QUADRATO nel momento esatto in cui la palla stà scendendo verso la vostra testa....mentre per We9 era necessario premere QUADRATO molte volte...per colpire di testa cercando di segnare, vale la stessa combinazione di tasti

FASE OFFENSIVA



CROSS A MEDIA ALTEZZA

1-Per effettuare un cross a media altezza, bisogna premer CERCHIO 2 volte, sempre in prossimità del fondo

CROSS RASOTERRA

1-Per effettuare un cross rasoterra, bisogna premere in prossimità del fondo, CERCHIO 3 volte

PALLONETTO ALTO

1-Per effettuare un pallonetto alto, premere il tasto L1 + QUADRATO...N.B se il pallonette viene effettuato mentre si è fermi o si cammina, risulterà molto piu preciso

PALLONETTO BASSO / TOCCO SOTTO

1-Per effettuare un tocco sotto al pallone, tanto basta per mandare fuori tempo il portiere, premere quadrato e poi molto velocemente il tasto R1

TIRO NORMALE

1-Per effettuare un tiro normale, premere quadrato e la direzione in cui si vuole tirare

TIRO DI COLLO

1-Per effettuare un tiro di collo potente, premere quadrato, e poi quando si dà la direzione, premere solo la freccietta indietro

STOP DI PETTO A SEGUIRE

1-Per effettuare uno stop a seguire , quando vi arriva un pallone alto tenere spinto il tasto R1 e la direzione in cui si vuole far andare il pallone con il petto

STOP DI PETTO NORMALE

1-Per effettuare un stop di petto normale, tenere spinto il tasto L1 quando si stà ricevendo un passaggio alto

TIRO AL VOLO CON TRAIETTORIA IMPARABILE

1- Per effettuare un tiro al volo con una traiettoria al 90% imparabile dal portiere, quando avete il pallone che vi rimbalza davanti, premere al momento stesso in cui la palla tocca terra, il tasto QUADRATO



CALCI PIAZZATI



CALCIO DI PUNIZIONE DI POTENZA

1-Per tirare un calcio di punizione di potenza, premere la freccia su, indirizzare il tiro, premere quadrato ed al momento in cui il giocatore tocca palla, premere il tasto TRIANGOLO

CALCIO DI PUNIZIONE A SCAVALCARE LA BARRIERA

1-Per tirare un calcio di punizione che sorvoli la barriera, premere la freccia giu, indirizzare il tiro premere il tasto quadrato ed al momento in cui il giocatore tocca palla , tenere spinto X



PUNIZIONE A CUCCHIAIO

- utile quando la punizione è al limite molto vicina alla linea dell'area di rigore, permette di scavalcare la barriera con un morbido cucchiaio, e se angolata bene, difficilmente il portiere ci arriva; è indicata particolarmente con cui calciatori che battono le punizioni mettendosi in linea con la palla, e non di lato (tipo totti , nedved ecc)

per eseguirla : CERCHIO + L1 (caricando pochissimo,meglio se con 2 rapidi tocchetti, DIREI UN 10 % DELLA BARRA), ovviamente varia a seconda della potenza di tiro del giocatore.

PUNIZIONE RASOTERRA SOTTO LA BARRIERA

- per intenderci alla Lucarelli, efficace ovviamente solo se la barriera salta. In questo caso il gol è assicurato; anche in questo caso è adatta per le punizioni al limite, vicine all'area di rigore.

-Per eseguirla basta indirizzare la palla, tenere spinta la freccia GIU e caricare con CERCHIO

CALCI D'ANGOLO ALTO

1-Per battere un calcio d'angolo alto, indirizzare la palla e premere quadrato

CALCI D'ANGOLO A MEDIA ALTEZZA

1-Per battere un calcio d'angolo a media altezza, indirizzare la palla , tenere spinta la freccia su e premere CERCHIO

CALCI D'ANGOLO RASOTERRA

1-Per battere un calcio d'angolo rasotterra, indirizzare la palla, tenere spinta la freccia giu e premere CERCHIO

SPECIAL MOVES

SUPER CANCEL

1-Per effettuare un super cancel, ovvero cancellare una azione che si è scelto di fare (finta, tiro , passaggio ecc.....) premere tempestivamente il tasto R2

CONTROLLO MANUALE DEL GIOCATORE

1-Per prendere il totale possesso di un calciatore e comandarlo liberamente, tenere spinti i tasti R2+R1 e muoversi liberamente...NB questo comando è nettamente importante per riuscire ad anticipare un difensore , o nella fase difensiva per riuscire ad anticipare un attaccante avversario

