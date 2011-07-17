Loading...

Trucchi 007 NIGHTFIRE

17/07/2011

TITOLO

Selezione del livello:
Nel menù Secret Unlocks inserire la parola PASSPORT
Abilita il livello Alpine escape:
Nel menù Secret Unlocks inserire la parola POWDER
Abilita il livello Countdown :
Nel menù Secret Unlocks inserire la parola BLASTOFF
Abilita il livello Chain Reaction :
Nel menù Secret Unlocks inserire la parola MELTDOWN 
Abilita il livello Deep Descent:
Nel menù Secret Unlocks inserire la parola AQUA
Abilita il livello Enemies Vanquished:
Nel menù Secret Unlocks inserire la parola TRACTION 
Abilita il livello Equinox:
Nel menù Secret Unlocks inserire la parola VACUUM
Abilita il livello Island Infiltration:
Nel menù Secret Unlocks inserire la parola PARADISE
Abilita il livello Night Shift:
Nel menù Secret Unlocks inserire la parola HIGHRISE
Abilita il livello Phoenix Fire:
Nel menù Secret Unlocks inserire la parola FLAME
Upgrade di tutti i gadgets:
Nel menù Secret Unlocks inserire la parola QLAB
Sblocca tutti i personaggi nella modalità multiplayer:
Nel menù Secret Unlocks inserire la parola PARTY

