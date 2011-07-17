Trucchi 007: Agent Under Fire
di Redazione
17/07/2011
Golden CH-6 (Munizioni infinite)
Completa "Precious Cargo" con un punteggio di 50.000 o più.
Golden Clip
Completa "Cold Reception" con un puntegio di 90.000 o più.
Golden Gun
Completa "Trouble in Paradise" con un punteggio di 50.000 o più per sbloccare la Golden Gun, più potente del P2K.
Missili Infiniti
Completa "Dangerous Pursuit" con un punteggio di 70.000 o più per avere missili infiniti per l'auto.
Redazione