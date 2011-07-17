Loading...

Trucchi Amped: Freestyle Snowboarding

17/07/2011

TITOLO

Andate nella schermata dei codici sotto il menu principale, opzioni, Cheat, quindi scrivete uno dei seguenti codici:


Selezione del livello
Inserite "GimmeGimme".
Grandi salti
Inserite "BigLeg".
Terreno Saltellante
Inserite "MegabOUnce".
Salti perfetti
Inserite "StickiT".
Super rotazione
Inserite "WhirlyGig".
Bassa Gravità
Inserite "MegaLeg".
Modalità realistica
Inserite "KeepnReal".
Giocare come Raven
Inserite "RidinwRaven".
Giocare come Steezy
Inserite "ChillinwSteezy".
Disabilitare le collisioni con gli alberi
Inserite "buzzsaW".
Movimenti liberi
Inserite "ZiPster".
Visualizzare i replay dei programmatori
Inserite il "Replay Theater" e selezionate "Hard Disk". Premete destra sino a quando appare "Game Disc", per trovare i replay creati dai programmatori. Per giocare con uno di questi livelli, scegliete un replay quindi selezionate "Watch Replay". Premete destra sino a quando appare "Challenge", quindi selezionatelo.

