Trucchi XG3 Extreme G Racing

17/07/2011

Ottenere Soldi: Iniziare una nuova carriera, scegliere un pilota e premere L1, L1, L1, L1, L1, L2, L2, L2, L2, L2, R1, R1, R1, R1, R1, R2, R2, R2, R2, R2, L1 + R1 + L2 + R2

Munizioni Infinite: Mettere il gioco in pausa e premere L2, R2, L1, R1, L2 + R2, L1 + R1

Scudo Infinito: Mettere il gioco in pausa e premere L1 + R1, L2 + R2, L1 + L2, R1 + R2

Oval Fast Race: Mettere il gioco in pausa e premere L1, L2, L1, R1, L1, R2, L1 + R1, L2 + R2

